Siyasetin dengelerini değiştirecek anket! İkinci sıradaki parti değişti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siyasetin dengelerini değiştirecek anket! İkinci sıradaki parti değişti

Siyasetin dengelerini değiştirecek anket! İkinci sıradaki parti değişti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ORC Araştırma’nın 20-23 Ağustos tarihlerinde 26 ilde 2 bin 200 katılımcıyla gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçları açıklandı. Kararsızların dağıtılmasının ardından AK Parti yüzde 33,1 ile ilk sırada yer alırken, yüzde 17,2’ye ulaşan Yeni Parti’nin CHP’yi geride bırakarak ikinci sıraya yerleşmesi ankete damga vurdu.

ORC Araştırma Şirketi tarafından Ağustos ayında gerçekleştirilen son seçim anketinin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği ankette, AK Parti zirvede yer alırken, "Yeni Parti"nin aldığı yüksek oy oranı dikkatleri çekti.

26 İLDE 2 BİNİN ÜZERİNDE KATILIMCI

ORC Araştırma Eğitim Danışmanlık tarafından paylaşılan verilere göre, araştırma 20-23 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 26 farklı ilde yürütülen saha çalışmasına toplam 2.200 katılımcı iştirak etti.

AK PARTİ BİRİNCİ, YENİ PARTİ İKİNCİ SIRADA

Anket sonuçlarına göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti %33,1'lik oy oranıyla birinci parti konumunu korumaya devam ediyor. Siyasi arenadaki dengeleri değiştirebilecek en dikkat çekici sonuç ise %17,2 oy oranına ulaşan Yeni Parti'den geldi. Yeni Parti, bu oranla ana muhalefet partisi konumundaki CHP'yi geride bırakarak ikinci sıraya yerleşti. CHP ise %10,6'lık oy oranıyla üçüncü sırada yer aldı. DEM Parti %8,3, MHP %7,7 ve İYİ Parti ise %5,3 oy oranında kaldı.

İŞTE PARTİLERİN OY ORANLARI

2.200 kişinin katılımıyla gerçekleşen ankette partilerin oy dağılımı şu şekilde şekillendi:

AK Parti: Yüzde 33,1

Yeni Parti: Yüzde 17,2

CHP: Yüzde 10,6

DEM Parti: Yüzde 8,3

MHP: Yüzde 7,7

İYİ Parti: Yüzde 5,3

Zafer Partisi: Yüzde 3,6

BBP: Yüzde 3,4

Saadet Partisi: Yüzde 2,4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,0

Anahtar Parti: Yüzde 1,7

Diğer: Yüzde 4,7

Siyasetin dengelerini değiştirecek anket! İkinci sıradaki parti değişti

Cumhuriyet Halk Partisi, Yeni Parti, Politika, AK Parti, Ağustos, Siyaset, Son Dakika

Son Dakika Politika Siyasetin dengelerini değiştirecek anket! İkinci sıradaki parti değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ramadan Svs Ramadan Svs:
    REİSSSS AÇIK ARA 3 5 Yanıtla
    Cino Ozturk Cino Ozturk:
    kesin öyledir makarna yermisin 3 2
  • Mustafa gültekin Mustafa gültekin:
    Hı hı aynen 6 1 Yanıtla
  • Azra Azra:
    reis devam seninle rabbim başımızdan eksik etmesin. 0 4 Yanıtla
  • MERT UYSAL MERT UYSAL:
    algı yapmayın algı. Yemezler, hadi ordan!!! 3 0 Yanıtla
  • turgut bozbuga turgut bozbuga:
    inanmam 1 ile 2 ci sıra yer değiştirmişler 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’li büyükelçi Barrack, Golan Tepeleri’ne ilişkin sözlerini değiştirdi: Öncesinde “işgal“ diyordu ABD'li büyükelçi Barrack, Golan Tepeleri'ne ilişkin sözlerini değiştirdi: Öncesinde "işgal" diyordu
Firari Can Dündar’ın mal varlığı belli oldu: İşte aylık kira geliri Firari Can Dündar’ın mal varlığı belli oldu: İşte aylık kira geliri
Yaşlı kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti Yaşlı kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti
Ülke tarihinin en ölümcül depreminde ölü sayısı her geçen gün artıyor Ülke tarihinin en ölümcül depreminde ölü sayısı her geçen gün artıyor
Nathan Ake’nin kahvecideki görüntüsü olay oldu Karşısındaki kişi merak konusu Nathan Ake'nin kahvecideki görüntüsü olay oldu! Karşısındaki kişi merak konusu
“Ankara’da görev almak istiyorum” demişti Demirtaş’ın sözlerine açıklık getirildi “Ankara’da görev almak istiyorum” demişti! Demirtaş’ın sözlerine açıklık getirildi
Maradona’nın “Tanrı’nın Eli“ topu inanılmaz bir rakama satıldı Maradona'nın "Tanrı'nın Eli" topu inanılmaz bir rakama satıldı
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha Takımın yıldızı arkadaşlarıyla vedalaşıyor Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Takımın yıldızı arkadaşlarıyla vedalaşıyor
Avrupa’yı ayağa kaldıracak Almanya planı Sınırlar kapanacak, Mark geri gelecek Avrupa’yı ayağa kaldıracak Almanya planı! Sınırlar kapanacak, Mark geri gelecek
Ocakta 5 milyona evini satıp altın alanlar bakın ne kadar kazandı Ocakta 5 milyona evini satıp altın alanlar bakın ne kadar kazandı

12:10
Devletin malına çökmeye çalışan haramiler Rezil diyaloglar ortaya saçıldı
Devletin malına çökmeye çalışan haramiler! Rezil diyaloglar ortaya saçıldı
11:47
AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı
AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı
11:37
Ceplerine ne kadar para girecek Memur ve emeklinin beklediği hesap yapıldı
Ceplerine ne kadar para girecek? Memur ve emeklinin beklediği hesap yapıldı
11:19
Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz’ı tokatladı
Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz'ı tokatladı
10:43
10 milyarlık vurgun Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında
10 milyarlık vurgun! Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında
10:35
Güzelim ülkemizi bu rezil görüntülerle tanıtıyorlar
Güzelim ülkemizi bu rezil görüntülerle tanıtıyorlar
10:31
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
10:30
Bülent Ersoy: Haddini bilmeyene haddini bildirdim
Bülent Ersoy: Haddini bilmeyene haddini bildirdim!
10:10
Emeği, gözlerinin önünde böyle yok oldu: Eli bıçak tutan herkes gelsin
Emeği, gözlerinin önünde böyle yok oldu: Eli bıçak tutan herkes gelsin
10:04
DinamikPay’a el konuldu 13 kişi gözaltında
DinamikPay'a el konuldu! 13 kişi gözaltında
09:41
ABD’den 47 yıl sonra gelen Suriye kararı Dışişleri: Memnuniyetle karşılıyoruz
ABD'den 47 yıl sonra gelen Suriye kararı! Dışişleri: Memnuniyetle karşılıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 12:20:01. #7.13#
SON DAKİKA: Siyasetin dengelerini değiştirecek anket! İkinci sıradaki parti değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.