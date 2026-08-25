Siyasetin dengelerini değiştirecek anket! İkinci sıradaki parti değişti

ORC Araştırma Şirketi tarafından Ağustos ayında gerçekleştirilen son seçim anketinin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği ankette, AK Parti zirvede yer alırken, "Yeni Parti"nin aldığı yüksek oy oranı dikkatleri çekti.

26 İLDE 2 BİNİN ÜZERİNDE KATILIMCI

ORC Araştırma Eğitim Danışmanlık tarafından paylaşılan verilere göre, araştırma 20-23 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 26 farklı ilde yürütülen saha çalışmasına toplam 2.200 katılımcı iştirak etti.

AK PARTİ BİRİNCİ, YENİ PARTİ İKİNCİ SIRADA

Anket sonuçlarına göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti %33,1'lik oy oranıyla birinci parti konumunu korumaya devam ediyor. Siyasi arenadaki dengeleri değiştirebilecek en dikkat çekici sonuç ise %17,2 oy oranına ulaşan Yeni Parti'den geldi. Yeni Parti, bu oranla ana muhalefet partisi konumundaki CHP'yi geride bırakarak ikinci sıraya yerleşti. CHP ise %10,6'lık oy oranıyla üçüncü sırada yer aldı. DEM Parti %8,3, MHP %7,7 ve İYİ Parti ise %5,3 oy oranında kaldı.

İŞTE PARTİLERİN OY ORANLARI

2.200 kişinin katılımıyla gerçekleşen ankette partilerin oy dağılımı şu şekilde şekillendi:

AK Parti: Yüzde 33,1

Yeni Parti: Yüzde 17,2

CHP: Yüzde 10,6

DEM Parti: Yüzde 8,3

MHP: Yüzde 7,7

İYİ Parti: Yüzde 5,3

Zafer Partisi: Yüzde 3,6

BBP: Yüzde 3,4

Saadet Partisi: Yüzde 2,4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,0

Anahtar Parti: Yüzde 1,7

Diğer: Yüzde 4,7