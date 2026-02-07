Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor - Son Dakika
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor

Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
07.02.2026 11:00
Siyasette ''üçüncü yol'' arayışı devam ediyor. Saadet, Gelecek ve DEVA Partileri, Yeniden Refah ile işbirliğine yaklaşıyor. Kulislerde, İYİ Parti, Anahtar ve Demokrat Parti'nin de dahil olacağı daha geniş bir ittifak senaryosunun konuşulduğu belirtiliyor.

Siyasette "üçüncü yol" tartışmaları yeni bir boyut kazandı. TBMM'de Yeni Yol grubunu oluşturan Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin, Yeniden Refah Partisi (YRP) ile işbirliği yapma ihtimalinin güçlendiği ifade ediliyor. Parti genel başkanlarının, tek çatı altında bir araya gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

HEDEF KARARSIZ SEÇMEN

Oluşturulması planlanan yapının, iktidarla bağını koparmış ancak henüz kime oy vereceğine karar verememiş seçmeni tek çatı altında toplaması hedefleniyor. Bu siyasi oluşumun, ilerleyen süreçte seçim ittifakıyla daha da genişletilmesi planlanıyor.

KULİSLERDE YENİ TEMASLAR

Siyasi kulislerde, söz konusu partilerin İYİ Parti, Anahtar Parti ve Demokrat Parti ile de temaslarını sürdürdüğü konuşuluyor. Görüşmelerin yalnızca parlamento aritmetiğiyle sınırlı kalmayacağı, seçim sürecine dönük daha kapsamlı bir işbirliği zemini arandığı belirtiliyor.

MİLLİ GÖRÜŞ-İYİ PARTİ YAKINLAŞMASI

Saadet Partisi ile Yeniden Refah Partisi'nin, İYİ Parti ile ittifaka sıcak baktığı ifade ediliyor. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, 1991 yılında Refah Partisi, Milliyetçi Çalışma Partisi ve Islahatçı Demokrasi Partisi arasında kurulan ittifakı hatırlatarak, "Milli Görüş-İYİ Parti ittifakı olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

LİDERLERDEN DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR

Cumhuriyet'in haberine göre, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, görüşmelerin devam edeceğini ve ilerleyen toplantılarda somut başlıkların ele alınacağını açıkladı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise, "Sağ merkez siyaseti yeniden ayağa kaldırabilmek için bir birlik meşalesi yakacağım" sözleriyle işbirliğine açık mesaj verdi. Genel başkanlar düzeyindeki temasların yanı sıra, il başkanlıkları seviyesinde de görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI DETAYI

Üçüncü yol arayışındaki bazı partilerin genel başkanlarının cumhurbaşkanı adayı olacaklarını açıklamış olması, kurulacak ittifakın yalnızca cumhurbaşkanlığı seçimiyle sınırlı kalmayacağını ve parlamento seçimlerini de kapsayacak şekilde şekillenebileceğini gösteriyor.

Politika

Yorumlar (7)

    Yorumlar (7)

  • 1234 1234:
    yüzde 5 oy alirlar boş ittifak 16 5 Yanıtla
  • Ali Gürhan Ali Gürhan:
    50 ittifak olsada bir işe yaramaz 4 3 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex Kocarex Bigrex:
    kafa Nekadar çoksa ses okadar çok çıkar biri ak der biri pembe zor yani 5 1 Yanıtla
  • aykut aykut:
    alacakları oy yüzde sıfır virgül bilmem kaç olur en fazla 3 1 Yanıtla
  • Resul Özdemir Resul Özdemir:
    Yenilen pehlivan güreşe doymamış yedi değil yetmişde olsa hepiniz yinede aynısınız... Siz yapılan hizmetlere gölge etmeyin yeter.. 2 0 Yanıtla
