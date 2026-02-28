Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti - Son Dakika
Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti

Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
28.02.2026 10:27
Siyasette ender görülecek olay: CHP\'li başkan, Murat Kurum\'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
CHP'li Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'ın kura çekimi sırasında Bakan Murat Kurum'a teşekkür etmesi dikkat çekerken, görüntüler ''Görmek istediğimiz siyasi iklim bu'' ve ''Duruşunda devlet terbiyesi var'' yorumlarıyla karşılık buldu.

Türk siyasetinde ender görülecek bir olay Edirne'de yaşandı. CHP'li Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, kura çekimi sırasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

"BU ŞEHRE SAHİP ÇIKMAK..."

Filiz Gencan açıklamasında, "Bugüne kadar yapmış olduğunuz desteklerden dolayı, tüm ilçe ve belde belediye başkanlarım adına size teşekkür ediyorum. Bu şehre sahip çıkmak, aslında ecdat yadigârına sahip çıkmaktır. İnşallah nice güzel işleri birlikte gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"DURUŞUNDA DEVLET TERBİYESİ VAR"

Kısa sürede gündem olan görüntünün altına "Görmek istediğimiz siyasi iklim bu", "Siyaset her kesimden siyasiler için bu seviyeye gelmeli aslında", "Görmek istediğimiz tablo bu", "Helal olsun sayın bakana ve sayın başkana... Devlet yönetmek budur işte", "Duruşunda devlet terbiyesi var" şeklinde yorumlar yapıldı.

Son Dakika Politika Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti - Son Dakika

SON DAKİKA: Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti - Son Dakika
