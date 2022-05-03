Siyasi partiler arası bayramlaşma - Son Dakika

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Bizler, emperyalizme karşı direnenlerin, Kuvayı Milliye ruhuyla kurulmuş olan partinin mensuplarıyız. Bu bize de bir sorumluluk yüklüyor. Bu sorumluluk duygusuyla ayrılığın gayrılığın olmadığı herkesin barış, huzur içinde yaşadığı bir Türkiye inşası için çalışıyoruz." dedi.

CHP'de Parti Meclisi (PM) üyesi ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka başkanlığındaki heyet, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya başkanlığındaki heyetle video konferans yöntemiyle görüştü.

MHP'nin bayramını kutlayan Nazlıaka, gelecek bayramların bayram tadında geçmesini umut ettiğini söyledi.

Çocukların yüzünün güldüğü, herkesin refah ve huzur içinde mutlu yaşadığı bir Türkiye temennisinde bulunan Nazlıaka, bir sonraki bayramda yüz yüze görüşme dileğinde bulundu.

Karakaya'nın Spor Toto Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor ile Spor Toto Süper Lig'e yükselen Ankaragücü'nü tebrik etmesi üzerine Nazlıaka, şöyle konuştu:

"Bizler, emperyalizme karşı direnenlerin, Kuvayı Milliye ruhuyla kurulmuş olan partinin mensuplarıyız. Bu bize de bir sorumluluk yüklüyor. Bu sorumluluk duygusuyla ayrılığın gayrılığın olmadığı herkesin barış, huzur içinde yaşadığı bir Türkiye inşası için çalışıyoruz. Bu vesileyle Trabzonspor'u tebrik edelim, Ankaragücü'müze Süper Lig'de başarıları dileyelim. Türkiye'nin köklü takımından biri olan Ankaragüçlülerin 'Gururluyuz, güçlüyüz Ankara güçlüyüz.' ifadeleriyle iyi bayramlar dileyelim."

Karakaya da CHP'nin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Saadet Partisi'ni kabul

CHP heyeti, daha sonra Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ersan Bilgin başkanlığındaki heyetle görüştü.

Ülkenin daha yaşanabilir olması için mücadele ettiklerini, altılı masa ittifakına çok büyük görevler düştüğünü dile getiren Nazlıaka, parti liderlerinin bir araya gelerek süreci derinleştirmesinin önemli olduğunu, ülkeye demokrasi anlamında büyük katkı sağladığını söyledi. Nazlıaka, seçimlerin altılı ittifakın ipi göğüslediği şekilde sonuçlanması temennisinde bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ersan Bilgin de bayramın iyiliklere ve güzelliklere vesile olmasını temenni etti.

"Altılı masa"nın güzel bir birliktelik olduğunu dile getiren Bilgin, bir araya gelmenin, konuşmanın, üzerinde anlaşılan hususlarda yol yürümenin çok önemli olduğunu kaydetti.

ANAP ile bayramlaşma

CHP heyeti daha sonra ANAP Genel Başkan Yardımcısı Serdar Demirhan başkanlığındaki heyeti ağırladı.

Nazlıaka, bayramların insanların huzur içinde yaşadığı, yoksulluğun, yoksunluğun ülke gündeminde olmadığı, gençlerin gelecek kaygısı duymadığı, huzur ve barış içinde günlere vesile olması temennisinde bulundu.

Demirhan da yüz yüze görüşülen bayramlara özlem duyulduğunu belirterek, herkesin çabasının daha özgür, müreffeh bir ülkede yaşamak olduğunu aktardı.

Yeniden toparlanma sürecinde olduklarını belirten Demirhan, 70 ilde teşkilatlanmalarını tamamladıklarını ve kasım ayına kadar tüm illerde teşkilatlanma çalışmalarını tamamlayacaklarını söyledi.

DEVA Partisi ile görüşme

CHP heyeti, DEVA Partisi Genel Başkan yardımcıları Selma Aliye Kavaf ve Evrim Rızvanoğlu başkanlığındaki heyetle de bayramlaştı.

Nazlıaka, ziyaret için teşekkürlerini ileterek, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunu derinleştirmek adına önemli olduğunu söyledi.

Hukukun üstünlüğünün inşa edilmesine ve insan haklarına saygı duyulan bir Türkiye'ye ihtiyaç olduğunu ifade eden Nazlıaka, pandemi şartlarında alınan önlemlerden olan gece saat 12'den sonraki müzik yasağının da kalkması gerektiğini dile getirdi.

Selma Aliye Kavaf da yüz yüze bayramlaşmanın önemine değinerek, Türkiye'nin dostluklarının pekişmesine, geliştirilerek güçlendirilmesine ve ortak noktaların daha çok artırılmasına ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Gelecek Partisi ile bayramlaşma

CHP heyeti, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serap Yazıcı başkanlığındaki heyet ile de bayramlaştı.

Altılı masanın giderek daha da güçlendiğini dile getiren Nazlıaka, "Bir an önce seçim kararı alınır da ülkeyi içinde bulunduğu cendereden kurtarırız." dedi.

İstanbul Sözleşmesinin önemine değinen Nazlıaka, sözleşmenin sadece kadını değil erkeği de koruduğunu, uzun yıllara dayanan birikimle ve mücadele verilerek hazırlandığını belirtti.

Yazıcı da altılı masada yer alan partilerin el ele vererek Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağını belirterek, "Hep birlikte bereketi, bolluğu ve zenginliği getireceğiz Türkiye'ye." ifadesini kullandı.

Genç Parti, Yeniden Refah Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Türkiye Değişim Partisi, Memleket Partisi ile bayramlaşma

Genç Parti Genel Başkan Yardımcısı Nevra Koşe başkanlığındaki heyet, Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri Suat Pamukçu başkanlığındaki heyet, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emre Vona başkanlığındaki heyet, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan yardımcıları Şefika Keskin ve Maksut Beykoz'dan oluşan heyet ve Memleket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Kayhan Yüreğir başkanlığındaki heyet de CHP'ye bayram ziyaretinde bulundu.