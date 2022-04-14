Slovakya Bayraktar TB2'ye talip - Son Dakika
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Slovakya Bayraktar TB2'ye talip

14.04.2022 16:31
Slovakya Bayraktar TB2'ye talip

Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Na, Türkiye'den Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) satın alınması için görüşmelere başladıklarını açıkladı.

Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Na, Türkiye'den Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) satın alınması için görüşmelere başladıklarını açıkladı.

Türkiye'nin ürettiği Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracına bu kez Slovakya talip oldu. Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Na, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'den Bayraktar TB2 satın alınması için görüşmelerin başladığını duyurdu. Bakan Jaroslav Na, "Slovakya ordusuna insansız hava aracı tedariki için çalışmalar devam ediyor. Sayın Bayraktar ile güzel bir görüşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. - BRATİSLAVA

Slovakya Bayraktar TB2'ye talip

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Slovakya, Türkiye, Twitter, SİHA, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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