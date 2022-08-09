Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor Türkiye'ye geliyor

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 9-11 Ağustos 2022 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine resmi ziyaretlerde bulunmak amacıyla Türkiye'ye gelecek olan Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor, 9 Ağustos Salı günü 13. Büyükelçiler Konferansı'na katılarak hitapta bulunacak. Konuk Cumhurbaşkanı bu programın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 10 Ağustos Çarşamba günü Ankara'da yapılacak resmi görüşmelere katılacak. Görüşmelerde Türkiye-Slovenya ilişkilerinin tüm veçheleriyle gözden geçirilerek, işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak. Ayrıca stratejik ortak olan Slovenya'yla ikili münasebetlerin yanı sıra, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci ile Balkanlar başta olmak üzere güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişi gerçekleştirilmesi de öngörülüyor. - ANKARA