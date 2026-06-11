Slovenya'dan İsrail'e Giriş Yasağı Kaldırıldı - Son Dakika
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Slovenya'dan İsrail'e Giriş Yasağı Kaldırıldı

11.06.2026 21:04
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Slovenya'nın yeni hükümeti, Netanyahu ve bakanların giriş yasaklarını kaldırarak İsrail ile ilişkileri yeniden başlatıyor.

Slovenya'nın yeni hükümeti, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve aşırı sağcı bakanlar Itamar Ben Gvir ile Bezalel Smotrich'e uygulanan ülkeye giriş yasaklarını kaldırdı.

Slovenya'nın yeni hükümeti, İsrail ile ilişkilerde yön değişikliğine gitti. İsrail yanlısı Başbakan Janez Jansa liderliğindeki yeni hükümet, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve aşırı sağcı bakanlar Itamar Ben Gvir ile Bezalel Smotrich'e uygulanan ülkeye giriş yasaklarını kaldırdı. Hükümet ayrıca, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinden yapılan ithalat yasağını ve İsrail ile silah ticareti ve geçişine ilişkin kısa süreli ambargoyu da sonlandırdı.

Hükümet açıklamasında, "Siyasi diyalog ve sessiz diplomasi yoluyla, Orta Doğu'da kalıcı barışa yönelik çabalarda Slovenya'nın rolünü güçlendirmek mümkün olacaktır. Bugünkü karar, Slovenya'nın çıkarlarını, değerlerini ve dış politika hedeflerini doğrudan iletişim kanallarını kapatan adımlar yerine diyalog ve aktif iş birliği yoluyla daha etkin şekilde takip ettiğine dair inancı yansıtmaktadır" denildi.

Jansa hükümeti, geçtiğimiz hafta yemin töreninden yaklaşık 20 dakika sonra hükümet binasındaki Filistin bayrağını indirmişti. - LYUBLYANA

Kaynak: İHA

Diplomasi, Orta Doğu, Slovenya, Politika, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Slovenya'dan İsrail'e Giriş Yasağı Kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Haluk Aslan Haluk Aslan:
    ya tanrım bu diplomasinin bi anlamı kaldı mı artık 0 0 Yanıtla
  • Kenan Özaydın Kenan Özaydın:
    yani hani şu önceki hükümet niye yasak koyduysa ondan mı kurtuluyoruz şimdi bari mantıklı bi sebep olsun bu kararın arkasında da söylesinler yani 0 0 Yanıtla
  • Dicle Kuru Dicle Kuru:
    ya işte böyle yönetimler değişince her şey değişiyo ama asıl mesele barış olmalı zaten umarım bu karardan iyi birşeyler çıkar 0 0 Yanıtla
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