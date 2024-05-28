Slovenya, Filistin Devleti'ni tanıma önerisini değerlendirecek - Son Dakika
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Politika

Slovenya, Filistin Devleti'ni tanıma önerisini değerlendirecek

Slovenya Başbakanı Robert Golob, Slovenya hükümetinin bu hafta Filistin Devleti'ni resmen tanıma önerisini değerlendireceğini açıkladı. Golob, Filistin'in resmen tanınması önerisinin Perşembe günü yapılacak hükümet toplantısında görüşüleceğini belirtti.

28.05.2024 14:13
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Slovenya Başbakanı Robert Golob, Slovenya hükümetinin bu hafta Filistin Devleti'ni tanıma önerisini değerlendireceğini açıkladı.

İspanya, İrlanda ve Norveç'in bugün Filistin Devleti'ni resmen tanımasını duyurması beklenirken Slovenya'dan da benzer bir adım geldi. Slovenya Başbakanı Robert Golob, Slovenya hükümetinin bu hafta Filistin Devleti'ni resmen tanıma önerisini değerlendireceğini açıkladı. Golob, Filistin'in resmen tanınması önerisinin Perşembe günü yapılacak hükümet toplantısında "Filistin'in tanınması" görüşüleceğini aktararak, "Bu sürede, acil bir ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için baskı oluşturmak amacıyla benzer düşünen bir grup ülkeyle koordinasyon içinde olmaya devam edeceğiz. Birleşmiş Milletler'in sorumlu üyesi olarak, Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanması için elimizden gelen her şeyi yapma yükümlülüğümüz bulunuyor" dedi.

Slovenya Başbakanı, Filistin'in bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınması sürecini 9 Mayıs'ta başlatmıştı. - LYUBLYANA

Kaynak: İHA

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