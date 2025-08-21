Söke Belediye Başkanı AK Parti\'ye Katıldı

Geçtiğimiz hafta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile bilikte AK Parti'ye katılan Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan kalabalık bir AK Parti topluluğunu ağırladı. AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen, MKYK Üyesi Umut Tuncer, İl Başkanı Mehmet Erdem, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Saki Oğuz, MHP İlçe Başkanı Mehmet Taşyumru ile birlikte mahalle muhtarları, çok sayıda teşkilat mensubu Söke Belediyesi'ne 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

AK Parti ilçe merkezi önünde toplanan kalabalık heyet topluca Söke Belediyesi'ne geldi. Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan ve beraberinde meclis üyeleri topluluğu kapıda karşıladı. Ardından Söke Belediye Meclis Salonu'na geçildi.

İlk konuşmayı Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan yaptı. Söke için 24 yıllık bir hasreti bitirdiklerini söyleyen Başkan Arıkan, Söke'nin tarihi bir gün yaşadığını ifade etti. Rozet takma töreninde olduğu gibi aynı heyecan ve mutluluğu bir kez daha yaşadığını belirten Başkan Arıkan; "Nasıl 31 Mart seçimlerinde tüm Söke halkını kucakladıysam; adaletten ayrılmadıysam, kalan 3.5 yıllık sürede Söke halkına hizmetlerimizle var gücümüzle çalışarak hedefe ulaşacağız. Her zaman devletimin ve milletimin yanında oldum. Gerek Cumhuriyet Savcılığı görevim gerekse Söke Belediyesindeki görevimde hiçbir zaman adaletten ve çizgimden ayrılmadım. Sökeli hemşerilerim müsterih olsun; biz hizmet için, devlet için ve millet için bu yola girdik" dedi.

Biz milletimizin hizmetkarıyız diyen AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Saki Oğuz, AK Parti belediyeciliğiyle buluşan Söke'de yakın zamanda değişimi herkesin göreceğini söyledi. MHP İlçe Başkanı Mehmet Taşyumru, "Söke'nin herkesin Söke'si olduğuna vurgu yaparak hizmet için hep birlikte çalışacağız" dedi.

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, "Sökemiz bizim için çok kıymetli. Söke Belediye Başkanımız AK Parti ailesine katıldı. Bizim için çok değerli çok kıymetli bir anı yaşıyoruz şu anda. İnşallah bundan sonra Sökemiz için hayırlı hizmetlere vesile olur. Siyasetin esas gayesi halka hizmettir ve vatandaşın sorunlarına çözüm odaklı hareket edebilmektir. AK Parti Milletvekillerimizin her birinin kapısı ayrımsız tüm vatandaşlarımıza açık olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Belediye Başkanımız gayretli, Savcılık yapmış eğitimi ve kariyeriyle makamına değer katan birisi. Başkanımıza çalışmalarında başarılar diliyorum, her zaman yanındayız" dedi.

Ziyarette birlik ve beraberlik mesajları verilirken, Arıkan'ın AK Parti saflarına katılımının hem Söke'de hem de Aydın genelinde siyasete yeni bir dinamizm kazandıracağı ifade edildi. - AYDIN