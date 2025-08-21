Söke Belediye Başkanı AK Parti'ye Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Söke Belediye Başkanı AK Parti'ye Katıldı

Söke Belediye Başkanı AK Parti\'ye Katıldı
21.08.2025 17:56  Güncelleme: 17:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte AK Parti'ye katıldı. AK Parti Aydın Milletvekilleri ve teşkilat üyeleriyle birlikte Belediye'ye 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunan topluluk, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Geçtiğimiz hafta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile bilikte AK Parti'ye katılan Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan kalabalık bir AK Parti topluluğunu ağırladı. AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen, MKYK Üyesi Umut Tuncer, İl Başkanı Mehmet Erdem, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Saki Oğuz, MHP İlçe Başkanı Mehmet Taşyumru ile birlikte mahalle muhtarları, çok sayıda teşkilat mensubu Söke Belediyesi'ne 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

AK Parti ilçe merkezi önünde toplanan kalabalık heyet topluca Söke Belediyesi'ne geldi. Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan ve beraberinde meclis üyeleri topluluğu kapıda karşıladı. Ardından Söke Belediye Meclis Salonu'na geçildi.

İlk konuşmayı Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan yaptı. Söke için 24 yıllık bir hasreti bitirdiklerini söyleyen Başkan Arıkan, Söke'nin tarihi bir gün yaşadığını ifade etti. Rozet takma töreninde olduğu gibi aynı heyecan ve mutluluğu bir kez daha yaşadığını belirten Başkan Arıkan; "Nasıl 31 Mart seçimlerinde tüm Söke halkını kucakladıysam; adaletten ayrılmadıysam, kalan 3.5 yıllık sürede Söke halkına hizmetlerimizle var gücümüzle çalışarak hedefe ulaşacağız. Her zaman devletimin ve milletimin yanında oldum. Gerek Cumhuriyet Savcılığı görevim gerekse Söke Belediyesindeki görevimde hiçbir zaman adaletten ve çizgimden ayrılmadım. Sökeli hemşerilerim müsterih olsun; biz hizmet için, devlet için ve millet için bu yola girdik" dedi.

Biz milletimizin hizmetkarıyız diyen AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Saki Oğuz, AK Parti belediyeciliğiyle buluşan Söke'de yakın zamanda değişimi herkesin göreceğini söyledi. MHP İlçe Başkanı Mehmet Taşyumru, "Söke'nin herkesin Söke'si olduğuna vurgu yaparak hizmet için hep birlikte çalışacağız" dedi.

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, "Sökemiz bizim için çok kıymetli. Söke Belediye Başkanımız AK Parti ailesine katıldı. Bizim için çok değerli çok kıymetli bir anı yaşıyoruz şu anda. İnşallah bundan sonra Sökemiz için hayırlı hizmetlere vesile olur. Siyasetin esas gayesi halka hizmettir ve vatandaşın sorunlarına çözüm odaklı hareket edebilmektir. AK Parti Milletvekillerimizin her birinin kapısı ayrımsız tüm vatandaşlarımıza açık olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Belediye Başkanımız gayretli, Savcılık yapmış eğitimi ve kariyeriyle makamına değer katan birisi. Başkanımıza çalışmalarında başarılar diliyorum, her zaman yanındayız" dedi.

Ziyarette birlik ve beraberlik mesajları verilirken, Arıkan'ın AK Parti saflarına katılımının hem Söke'de hem de Aydın genelinde siyasete yeni bir dinamizm kazandıracağı ifade edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Söke Belediye Başkanı AK Parti'ye Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Süper Lig’in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan’a transfer oldu Süper Lig'in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan'a transfer oldu
Galatasaray’dan ayrılan Mathias Ross İngiltere’ye gitti Galatasaray'dan ayrılan Mathias Ross İngiltere'ye gitti
Rıdvan Dilmen transfer tavsiyesi verdi: Bütün parayı oraya harcamalılar Rıdvan Dilmen transfer tavsiyesi verdi: Bütün parayı oraya harcamalılar
Fenerbahçelileri duygulandıran buluşma Fenerbahçelileri duygulandıran buluşma
Fenerbahçe’nin istediği yıldızı Beşiktaş kaptı Fenerbahçe'nin istediği yıldızı Beşiktaş kaptı
Kadını 15 yerinden bıçaklayan şahsı mahalleli tekme tokat dövdü Kadını 15 yerinden bıçaklayan şahsı mahalleli tekme tokat dövdü
“Fahrettin Altun bakanlıklardan 15 minibüs istedi, reddedildi“ iddiası yalanlandı "Fahrettin Altun bakanlıklardan 15 minibüs istedi, reddedildi" iddiası yalanlandı

16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
16:49
Trump’tan Rusya’ya üstü kapalı “saldırı“ mesajı
Trump'tan Rusya'ya üstü kapalı "saldırı" mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 17:59:28. #7.11#
SON DAKİKA: Söke Belediye Başkanı AK Parti'ye Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.