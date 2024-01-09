Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Görev Süresini Değerlendirdi

Aydın'ın en büyük ilçeleri arasında yer alan Söke ilçesinde Belediye Başkanı Levent Tuncel'in vefatının ardından mecliste yapılan seçimle 6 ay önce göreve gelen Mustafa İberya Arıkan, kendisini ziyarete gelen basın mensuplarına çalışmalarını anlattı.

Gazeteciler ile birlikte karşılıklı sohbet ortamında oldukça renkli şekilde geçen ziyarette soruları yanıtlayan Başkan Arıkan, görevdeki altı ayını değerlendirdi. Geçen 6 aylık hizmet süresince önemli çalışmalar ortaya koyduğunu ifade eden Başkan Arıkan, "Projelerimiz arasında yer alan Efes Sineması ve Otel binasının sinema bölümünün restorasyon çalışmalarına başladık. Nasipse Şubat ayında Efes Sineması'nı Kültür Merkezi olarak hizmete açıyoruz. Atatürk Mahallesi Uğur Mumcu Parkı'nda 'Emekliler Lokali' için çalışma başlattık. Belediyemize ait yerde yapım çalışması başlatıldı. Temizlik İşlerinde bazı sıkıntılarımız vardı. Bunları yeni araç takviyesi ile çözdük. Belediyemize bir kepçe, bir de greyder kazandırdık. Çeltikçi Mahallemizde yeni bir parkın yapım çalışmasına başladık. Tüm bunlara baktığımızda toplam 25 Milyon TL'lik bir yatırım diyebiliriz. Güneş Enerji Santrali projemiz için önemli adımlar attık. Onu da yakın zamanda inşallah hayata geçireceğiz. Bu proje yaklaşık Bir Milyon Euroluk bir yatırım. Yakın zamanda bir Almanya ziyaretim oldu. Bir geri dönüşüm fabrikasını yeni dönemde inşallah Sökemize kazandıracağız" dedi.

"Söke, turizmin Ege'deki merkezlerinden bir olacak"

Büyükşehirden büyük destek aldıklarını ifade eden Başkan Arıkan, "Büyükşehir Belediyemiz de özellikle ben göreve geldikten sonra Söke'de önemli hizmet ve yatırımlarına başladı. İstasyon Caddemiz yenilendi ve yol yenileme çalışmalarına devam ediliyor. Bunun dışında iki adet otopark yapımı ve yeni otogarımızın yapımı da devam ediyor. İnşallah seçime kadar bitecek. Adaylığımız söz konusu olması halinde önümüzdeki dönem için önemli proje ve hedefleri hayata geçireceğimize inanıyorum. Söke'mizin coğrafi konumu muhteşem. Söke, evet bir tarım şehri ama biz Sökemizi tam bir kültür kenti yapmayı hedefliyoruz. Priene Antik Kentimizin UNESCO Dünya Kalıcı Miras Listesi'ne girmesi için imzayı attık. Alan Başkanlığı ve sınırlarının tespiti için çalışmalarımız başladı. Sökemiz önümüzdeki yıllarda inşallah turizmin Ege'deki merkezlerinden bir olacak"

"Büyük heyecanla bekliyoruz"

Adaylık sürecini de değerlendiren Başkan Arıkan, "Adaylıkla ilgili heyecanla bekliyoruz diyebilirim. Halkın bize güveni ve beklentisi tam. Biz nasip olursa öyle 40-50 proje ile değil, ayağı yere basan yapabileceğimiz 5 proje ile halkımızın karşısına çıkacağız. 5 senenin sonunda da bu önemli projeleri hayata geçirmiş olacağız. Boş vaatler vermeyeceğiz. Hızlı girdik, hızla devam ediyoruz. Enerjimiz yerinde, bu durumdan halkımızda çok memnun. Zaten halın teveccühü ve talebi üzerine aday oldum. Umarım Sökemiz için hayırlısı olur" dedi. - AYDIN