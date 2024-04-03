Politika

Söke'de CHP'den Belediye Başkanı seçilen Mustafa İberya Arıkan, mazbatasını aldı.

İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasını alan Arıkan'a bazı meclis üyeleri de eşlik etti.

Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunan Arıkan ve meclis üyeleri, belediyeye giderek çalışanlarla selamlaştı.

Arıkan, yaptığı açıklamada zor bir sürecin ardından güzel bir sonuç elde ettiklerini belirterek, "Çok iyi bir çalışma yürüttük. Beklediğimizden güzel bir sonuç elde ettik. Çalışmaya devam edeceğiz. Söke halkımızın teveccühünü aldık. Çok ciddi tarihi bir oy aldık. Bunun bilincindeyiz." dedi.