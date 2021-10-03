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Kurtulmuş: "Şehir hastanesi, Ordu için hayati projelerden birisidir" - Son Dakika

Kurtulmuş: "Şehir hastanesi, Ordu için hayati projelerden birisidir"

03.10.2021 12:40

Kurtulmuş: "Şehir hastanesi, Ordu için hayati projelerden birisidir" AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ordu Şehir Hastanesi hakkında bilgiler aldı Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ordu Şehir Hastanesi inşaat alanında yetkililerden bilgiler aldı.

Kurtulmuş: "Şehir hastanesi, Ordu için hayati projelerden birisidir"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ordu Şehir Hastanesi hakkında bilgiler aldı

ORDU - Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ordu Şehir Hastanesi inşaat alanında yetkililerden bilgiler aldı. Kurtulmuş, Türkiye'nin özellikle pandemi sürecinde sağlık sektöründe büyük başarı sergilediğini belirterek, şehir hastanelerinin önemine değindi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, çeşitli programlar ve ziyaretlere katılmak üzere Ordu'ya geldi. İlk olarak, inşaat çalışmaları devam eden Ordu Şehir Hastanesi alanını ziyaret eden Kurtulmuş, beraberinde Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ve beraberindekiler ile birlikte yetkililerden bilgi aldı. Tamamlanacak olan şehir hastanesinin, maketi üzerinde incelemelerde bulunan Kurtulmuş, sonrasında ise toplantı odasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, Ordu Şehir Hastanesi'nin inşaatının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendileri tarafından yakından takip edildiğini söyledi. Şehir hastanesinin, Ordu için hayati önem taşıdığını ifade eden Kurtulmuş, "Burada gerçekten kelimenin tam anlamıyla hummalı bir çalışma sürdürülüyor. Hem yeri itibariyle üniversitemizin hemen yanında olması, yeni yapılacak olan çevre yolunun da hemen kıyısında olması dolayısıyla bu gerçekten Ordu için çok hayırlı ve doğru bir tespit olmuştur. Ordu halkına şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Pandemi ile mücadelede Türkiye kendisini kanıtlamıştır"

"Türkiye'nin özellikle pandemi sırasında yaşamış olduğu sağlık alanındaki tecrübe aslında hepinizin bildiği gibi hem Türkiye için bir övünç vesilesidir" diyen Kurtulmuş, "Hem de dünyada örnek olmuş olan bir çalışmadır. Bir taraftan şehir hastaneleri, diğer taraftan şehirlerimize hızlı bir şekilde kazandırılan pandemi hastaneleri vasıtaları ile Türkiye, birinci, ikinci ve üçüncü dalga gelen dalgalarla başa çıkabilme becerisini gösterebilmiş ender ülkelerden birisidir" ifadelerine yer verdi.

"Şehir hastanelerine karşı çıkanlar umarım mahcubiyet hissetmişlerdir"

Türkiye'nin farklı noktalarında inşaatı tamamlanarak hizmete açılan ve yapımı devam eden şehir hastanelerine karşı olanların mahcubiyet hissetmesi gerektiğini kaydeden Kurtulmuş, "Hizmet almak isteyen hiçbir vatandaşımız kapıdan çevrilmemiştir. Burada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce ortaya koyduğu vizyon ile şehir hastaneleri projelerinin ne kadar önemli olduğu, ne kadar hayati öneme sahip olduğu bir kere daha anlaşılmıştır. Bu projelerin ilk ortaya konulduğu zaman karşı çıkanların söylediği sözleri hatırlıyoruz. Sanıyorum, şehir hastanelerinde verilen hizmetler dolayısıyla bu karşı çıkanlar da sanıyorum bir miktar da olsa mahcubiyet hissetmişlerdir" ifadelerine yer verdi.

"Ordu Şehir Hastanesi tüm bölgeye hizmet edecek"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ordu'da bu şehir hastanesinin en kısa zamanda bitirilmesini temenni ediyorum. inşallah planlandığı tarihten önce bitirilerek halkımıza kazandırılmış olur. Kaldı ki bu hastane sadece Ordu ilimize değil, bütün bölgeye de hizmet edebilecek bir nitelikte sağlık teknolojiler ile donatılmış bir hastane olacaktır."

Toplantıda, Ordu Valisi Tuncay Sonel ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de açıklamalarda bulunarak, şehir hastanesinin önemine değindi, tamamlanacak olan projenin hayırlı olmasını temenni etti.

Şehir hastanesi incelemelerinin ardından Kurtulmuş, protokol ve beraberindeki ekip, sonrasında ise çalışmaların sürdüğü Ordu Çevre Yolu'nun şantiye alanını ziyaret ederek, yetkililerden brifing aldılar.

Kurtulmuş: Şehir hastanesi, Ordu için hayati projelerden birisidir
Kurtulmuş: Şehir hastanesi, Ordu için hayati projelerden birisidir
Kurtulmuş: Şehir hastanesi, Ordu için hayati projelerden birisidir
Kurtulmuş: Şehir hastanesi, Ordu için hayati projelerden birisidir
Kurtulmuş: Şehir hastanesi, Ordu için hayati projelerden birisidir
Kurtulmuş: Şehir hastanesi, Ordu için hayati projelerden birisidir
Kurtulmuş: Şehir hastanesi, Ordu için hayati projelerden birisidir
Kurtulmuş: Şehir hastanesi, Ordu için hayati projelerden birisidir
Kurtulmuş: Şehir hastanesi, Ordu için hayati projelerden birisidir
Kurtulmuş: Şehir hastanesi, Ordu için hayati projelerden birisidir

Numan Kurtulmuş, Şehir Hastanesi, AK Parti, Ordu, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kurtulmuş: 'Şehir hastanesi, Ordu için hayati projelerden birisidir' - Son Dakika


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