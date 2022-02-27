Son Dakika | AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, merhum Başbakan Erbakan'ı andı - Son Dakika
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Son Dakika | AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, merhum Başbakan Erbakan'ı andı

27.02.2022 13:00

Edinilen son dakika haberine göre AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın vefatının 11. yılında anma mesajı paylaştı.

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın vefatının 11. yılında anma mesajı paylaştı.

Akbaşoğlu, paylaştığı videolu mesajında, "Vefatının sene-i devriyesinde merhum Erbakan hocamızı rahmetle, minnetle ve hayırla yad ediyorum. Gerçekten büyük bir ilim, fikir, siyaset ve devlet adamı olarak merhum Erbakan hocamız, aziz ve asil milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa güzel hizmetlerde bulunup dar-ı bekaya göç etmiştir. Allah kendisinden ebediyen razı olsun." ifadelerine yer verdi.

Necmettin Erbakan'ın "Yeniden Büyük Türkiye", "Büyük ve Güçlü Türkiye" idealleri çerçevesinde ortaya koyduğu büyük yatırımlara uluslararası siyonizm ve emperyalizm ile onların iş birlikçilerinin engel olduğunu anlatan Akbaşoğlu, "Bugün ise Allah'a çok şükür Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bütün bu projelerin hayata geçirildiğine, çok daha büyük hizmet ve eserlerin aziz milletimizle buluşturulduğuna şahit olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Erbakan hocamızın önünü kesenler, liderimiz Sayın Erdoğan'ın da önünü kesmek istediler ama başaramadılar, başaramayacaklar." diye konuştu.

Son Dakika | AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, merhum Başbakan Erbakan'ı andı
Son Dakika | AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, merhum Başbakan Erbakan'ı andı
Son Dakika | AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, merhum Başbakan Erbakan'ı andı

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabulünde konuştu: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabulünde konuştu: (2)

Necmettin Erbakan, AK Parti, Siyaset, İslam, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son Dakika | AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, merhum Başbakan Erbakan'ı andı - Son Dakika


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