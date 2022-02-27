AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın vefatının 11. yılında anma mesajı paylaştı.

Akbaşoğlu, paylaştığı videolu mesajında, "Vefatının sene-i devriyesinde merhum Erbakan hocamızı rahmetle, minnetle ve hayırla yad ediyorum. Gerçekten büyük bir ilim, fikir, siyaset ve devlet adamı olarak merhum Erbakan hocamız, aziz ve asil milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa güzel hizmetlerde bulunup dar-ı bekaya göç etmiştir. Allah kendisinden ebediyen razı olsun." ifadelerine yer verdi.

Necmettin Erbakan'ın "Yeniden Büyük Türkiye", "Büyük ve Güçlü Türkiye" idealleri çerçevesinde ortaya koyduğu büyük yatırımlara uluslararası siyonizm ve emperyalizm ile onların iş birlikçilerinin engel olduğunu anlatan Akbaşoğlu, "Bugün ise Allah'a çok şükür Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bütün bu projelerin hayata geçirildiğine, çok daha büyük hizmet ve eserlerin aziz milletimizle buluşturulduğuna şahit olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Erbakan hocamızın önünü kesenler, liderimiz Sayın Erdoğan'ın da önünü kesmek istediler ama başaramadılar, başaramayacaklar." diye konuştu.