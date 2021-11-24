Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi bin Zayed'i resmi törenle karşıladı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ı resmi törenle karşıladı.

Konuk Veliaht Prens bin Zayed'in bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bin Zayed'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve bin Zayed'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Bin Zayed, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bin Zayed, merdivenlerde Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bin Zayed, heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrasında bin Zayed onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Karşılama töreninde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşleri Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Erişah Arıcan, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu da yer aldı.