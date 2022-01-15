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Bakan Kurum, Karabük'te konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bakan Kurum, Karabük'te konuştu Açıklaması

15.01.2022 14:47

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karabük'e toplam büyüklüğü 300 bin metrekare olan 4 millet bahçesi yapılacağını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karabük'e toplam büyüklüğü 300 bin metrekare olan 4 millet bahçesi yapılacağını bildirdi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Karabük'e gelen Bakan Kurum, ilk olarak Valiliği ziyaret etti.

Kurum, Valilik önünde Vali Vekili Muhittin Gürel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Valilik şeref defterini imzalayan Kurum, makama geçerek Gürel'den çalışmalar hakkına bilgi aldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda İl Değerlendirme Toplantısı'na katılan Kurum, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Karabük'e 11,5 milyar liralık yatırım yaptık"

Kurum, Karabük'e bugüne kadar verdikleri tüm sözleri tutmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, bundan önceki ziyaretlerde kent için önemli projelerin yapılması talimatını verdikleri birçok tesisin vatandaşın hizmetine sunulduğunu söyledi.

Bugüne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Karabük'e 11,5 milyar liralık yatırım yaptıklarını dile getiren Kurum, bu yatırımın da yaklaşık 3 milyar lirasının çevre ve şehircilik alanında olduğunu kaydetti.

Kurum, sosyal konut, iş alanları, altyapı yatırımlarının yapılması gibi birçok adım attıklarını, atmayı da sürdürdüklerini belirterek, kentin, kentsel dönüşüm alanında öncelikleri arasında yer aldığını anlattı.

Bu çerçevede kentteki riskli yapıların dönüşümü için belediyeyle ortak proje yürüttüklerini aktaran Kurum, bu kapsamda kent genelinde pek çok projeyi yerinde gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"Sosyal konut projelerimize devam edeceğiz"

Bu alanda yapılanlardan bahseden Kurum, 100 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Belen Mahallesi'nde 1144 konutu tamamlayarak vatandaşlara teslim ettiklerini kaydetti.

Kurum, 50 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında da 314 konutu şehre kazandıracaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"İl genelinde 1025 bağımsız bölümü riskli olarak belirledik ve 1023 bağımsız bölümün de yıkımını gerçekleştirdik. Bu anlamda da vatandaşlarımıza kira, taşınma yardımı, kamulaştırma yardımı gibi birçok desteği de verdik. Vermeye de devam ediyoruz. İl ve ilçelerin konut ihtiyaçlarını giderebilmek amacıyla da sosyal konut projelerimize devam edeceğiz. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklayacağı proje çerçevesinde 2022 yılında sosyal konut projemize kaldığımız yerden devam edeceğiz."

Kentteki okul ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Kurum, bu kapsamda yürütülen faaliyetlerden bahsetti.

Bakan Kurum, bir taraftan kentsel dönüşüm ve konut ihtiyaçlarını giderirken, bir taraftan da şehirdeki yeşil alan miktarını artıracak adımlar attıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda şehrimize toplam büyüklüğü 300 bin metrekare olan 4 millet bahçesini yapıyoruz. Karabük merkezde meydan olarak bildiğimiz KARDEMİR'e mülkiyeti ait, belediyemize tahsisli alanlar, yine KARDEMİR mülkiyetindeki alanlar, adliye binamızın olduğu yaklaşık 70 bin metrekarelik şehrin merkezinde, yürüme mesafesinde tüm vatandaşlarımızın, hemşerilerimizim ulaşacağı alanımız var. Burayı millet bahçesine çeviriyoruz. Haziran ayına kadar projemizi tamamlayacağız. Şehre kimlik, kültür katacak bu projeyi bu yıl içerisinde inşaatına başlamak ve 2023 yılında tamamlayacak şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz."

"Şehrin 30-40 yıllık ihtiyacını karşılayacak bir çalışmayı başlatıyoruz"

KARDEMİR'in hiçbir zararı olmadan Hazine mülkiyetindeki alanlarla değeri neyse takasını gerçekleştireceklerine işaret eden Kurum, "Buradan KARDEMİR'imiz de hiçbir şekilde zarar görmeyecek. Şehrimiz ve KARDEMİR'imiz kazanacak. Karabük adına çok önemli bir adımı atmış olacağız. Adliye binamızda da gerek Adalet Bakanımız gerekse Başsavcımız ile yapmış olduğumuz görüşmeler çerçevesinde yaklaşık 20 dönümlük alanda şehrin 30-40 yıllık ihtiyacını karşılayacak bir çalışmayı başlatıyoruz. Belediye ve Bakanlığımız ile birlikte ortak bir çalışma yürütecek." ifadelerini kullandı.

Safranbolu ilçesinde de bir millet bahçesi yapacaklarına değinen Kurum, şöyle devam etti:

"Bulak Kanyonu'nda yaklaşık 180 bin metrekare büyüklüğünde, vatandaşlarımızın, turistlerimizin uğrak yeri olan alanı, tarihi yapısına uygun, sit alanlarının, ağaçların korunduğu, vatandaşların o tarihin içinde yürüyebileceği millet bahçesini de Safranbolu'ya kazandıracağız.

Diğer ilçelerde yapılacak yatırımlarla birlikte bütün çalışmalar bittiğinde Karabük'ün yeşilliğine, doğal güzelliğine daha da yeşillik katacak bahçeleri, parkları, meydanları olacağının altını çizen Kurum, "İnşallah 2023, 2053 ve 2071'in Karabük'ünün adımlarını hep birlikte atıyor olacağız. Yeni yatırımlara da hız kesmeden devam ediyoruz." dedi.

"Çevremizi, doğamızı koruyacak adımları atıyoruz"

Şehirdeki hava kirliliğini, çevre kirliliğini 7 gün 24 saat izlediklerine ve takip ettiklerine dikkati çeken Kurum, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede Karabük'ümüzün marka değeri, binlerce insanımıza ekmek kapısı olan ağır sanayimizin gözde kuruluşlarından KARDEMİR ile ortak bir proje yürütüyoruz. Bu kapsamda 12 bacamızı online olarak izliyoruz. Bu noktada KARDEMİR yönetimine teşekkür ediyorum yapmış oldukları yatırımdan dolayı. Vatandaşımızın, Karabüklü kardeşlerimizin sağlığını ilgilendiren tüm proje ve kararlı adımlardan ötürü. Tabii bir taraftan bu işi yapıyor bir taraftan da üretime, istihdama KARDEMİR'imiz katkı sağlıyor. KARDEMİR'imiz demir yolu ulaşımı, otomotiv ve savunma sanayisi gibi çok kritik, ülkemizin geleceği adına çok çok önemli olduğunu düşündüğümüz alanlarda da üretim yapan güzide bir kuruluşumuz. KARDEMİR ile atık suların deşarjına ilişkin yatırımlarımız var. Bunları da takip ediyoruz. Gerçekten yeşil kalkınma sürecine girdiğimiz dönemde ülkemize, şehrimize yakışır fabrikaları yapacak adımları, çevremizi, doğamızı koruyacak adımları atıyoruz. Diğer taraftan Karabük'teki diğer fabrika MARZİNC ile ilgili de denetimlerimiz devam ediyor. Karabük'te çevrenin, havanın kirlenmesine bugüne kadar müsaade etmedik, bundan sonrada etmeyeceğiz."

Eskipazar, Ovacık ve Eflani ilçelerindeki yatırımlara da değinen Kurum, Karabük'teki vahşi depolamaya son verdiklerini ve atık çöpten elektrik üreten, düzenli depolamaya sahip bir şehir olduğunu söyledi.

Kurum, Karabük'ü çok daha yüksek seviyelere taşıyacaklarını, şehre ve bölgeye katma değer sağlayan adımlar atmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, daha sonra KARDEMİR'i ziyaret etti. Ziyaret, basına kapalı gerçekleşti.

Bakan Kurum, Karabük'te konuştu Açıklaması
Bakan Kurum, Karabük'te konuştu Açıklaması
Bakan Kurum, Karabük'te konuştu Açıklaması
Bakan Kurum, Karabük'te konuştu Açıklaması
Bakan Kurum, Karabük'te konuştu Açıklaması
Bakan Kurum, Karabük'te konuştu Açıklaması
Bakan Kurum, Karabük'te konuştu Açıklaması
Bakan Kurum, Karabük'te konuştu Açıklaması
Bakan Kurum, Karabük'te konuştu Açıklaması
Bakan Kurum, Karabük'te konuştu Açıklaması
Bakan Kurum, Karabük'te konuştu Açıklaması
Bakan Kurum, Karabük'te konuştu Açıklaması

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Karabük Valiliği, Murat Kurum, Karabük, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Bakan Kurum, Karabük'te konuştu Açıklaması - Son Dakika


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