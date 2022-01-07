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Son dakika haber | Bakan Kurum, Antalya'da afetzedelerle buluştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber | Bakan Kurum, Antalya'da afetzedelerle buluştu Açıklaması

07.01.2022 19:09

Son dakika haber: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarında zarar gören 1350 konut ile yaklaşık 750 ahır için inşaat çalışmalarına başlandığını, 2-3 ay içinde evleri etaplar halinde bitireceklerini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarında zarar gören 1350 konut ile yaklaşık 750 ahır için inşaat çalışmalarına başlandığını, 2-3 ay içinde evleri etaplar halinde bitireceklerini söyledi.

Kurum, Antalya'da günlerce süren orman yangınında zarar gören Kalemler ve Demirciler mahallelerini ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinleyen Kurum, yapılan çalışmaları inceledi.

Demirciler Mahallesi'nde yangında evini kaybeden Zeynep Arslan'ın TOKİ ile yeniden yapılan konutunu gezen Kurum, daha sonra gazetecilere çalışmalar hakkında bilgi verdi.

2021'de ciddi sel, yangın gibi afetler yaşandığını belirten Kurum, her felakette ilk andan itibaren vatandaşın yanında olduklarını ifade etti.

Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarında da tüm Türkiye'nin kalbinin afet bölgeleri için attığını ve ülke genelinde ciddi seferberlik yaşandığını anlatan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, ilgili bakanlıkların ve kurumların vatandaşın ihtiyaçlarının giderilmesi için özverili çalışma yürüttüğünü kaydetti.

"Tüm mahallelerde inşaatlar başladı"

Bakan Kurum, barınma ve gıda ihtiyaçlarının giderildiğini, ardından 50 bin liralık kira ve eşya yardımı yapıldığını anımsatarak, "Antalya ve Muğla'da 1350 konut, yaklaşık 750 ahır projemiz var. Bunları bir yıl içinde 2+1, 3+1 büyüklüklerde, kendi yerlerinde, yöresel mimariye uygun şekilde teslim edeceğiz." dedi.

Ziyaret ettiği Zeynep Arslan'ın evinin de yangında büyük ölçüde zarar gördüğüne dikkati çeken Kurum, evin kısa sürede yapılarak kendisine teslim edildiğini dile getirdi.

"İyi ki bu evleri yaptık, vatandaşımız mutlu mesut yaşıyor." diyebilecekleri bir anlayışla çalıştıklarını aktaran Kurum, "Bir yıl içinde konutlarımızı teslim edeceğimizi ifade etmiştik. İnşaatlar hemen hemen tüm mahallelerde başladı. 2-3 ay içinde evleri etaplar halinde bitirip, teslim edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Kurum, vatandaşa verilen sözleri tek tek yerine getirdiklerini ifade etti.

Yangından zarar gören orman ve sit alanlarında da çalışmalar yürütüldüğüne işaret eden Kurum, yerleşim alanlarına yakın bölgelerdeki bitki örtüsünün olası yangınlara karşı değiştirildiğini kaydetti.

Bilim insanlarıyla da iş birliği içinde oldukları bilgisini veren Kurum, doğal yaşamı yeniden canlandırmak etkin çalışma yaptıklarını bildirdi.

Altyapı için 182 milyon liralık yatırım

Altyapı çalışmalarına da ağırlık vererek 182 milyon liralık finans sağladıklarını belirten Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yangından etkilenen tüm mahallelerimiz eskisinden daha güzel olacak. Bunun sözünü vatandaşımıza verdik. 'O benim işim değilmiş' anlayışıyla değil, vatandaşın ne ihtiyacı varsa onların yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde ilgili bakanlıklarımızla gerekli çalışmaları yürütüyoruz."

Bakan Kurum, 20 yıldır vatandaşın güvenini boşa çıkarmadıklarını, bundan sonra da çıkarmayacaklarını dile getirdi.

Son dakika haber | Bakan Kurum, Antalya'da afetzedelerle buluştu Açıklaması
Son dakika haber | Bakan Kurum, Antalya'da afetzedelerle buluştu Açıklaması
Son dakika haber | Bakan Kurum, Antalya'da afetzedelerle buluştu Açıklaması
Son dakika haber | Bakan Kurum, Antalya'da afetzedelerle buluştu Açıklaması
Son dakika haber | Bakan Kurum, Antalya'da afetzedelerle buluştu Açıklaması
Son dakika haber | Bakan Kurum, Antalya'da afetzedelerle buluştu Açıklaması
Son dakika haber | Bakan Kurum, Antalya'da afetzedelerle buluştu Açıklaması
Son dakika haber | Bakan Kurum, Antalya'da afetzedelerle buluştu Açıklaması

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Murat Kurum, Manavgat, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber | Bakan Kurum, Antalya'da afetzedelerle buluştu Açıklaması - Son Dakika


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