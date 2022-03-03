DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Brüksel'de gerçekleştirilecek Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız 4 Mart 2022 tarihinde Brüksel'de gerçekleştirilecek Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına iştirak edecektir. Toplantıda Ukrayna bağlamında yaşanan güncel gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir. Sayın Bakanımız toplantı vesilesiyle bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecektir" denildi.