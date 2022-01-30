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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da toplu açılış töreninde konuştu: (2) - Son Dakika

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)

30.01.2022 15:10

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik iddiasına ilişkin, "Bir kağıt gösteriyor, altında güya benim imzam var. Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik iddiasına ilişkin, "Bir kağıt gösteriyor, altında güya benim imzam var. Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin." ifadesini kullandı.

Erdoğan, 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen "Kaşüstü Kavşağı Alt Geçit Köprüsü, Araklı Özgen Mahallesi Beşikdüzü ve Yomra Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 931 Konut-78 Dükkan-1 Ticaret Merkezi, Katı Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin ilçelerde 272 milyon liralık altyapı yatırımını tamamladığını, hizmet binasını tadil ettiğini, çok katlı otopark yaptığını, Yalıncak Plajı'nı düzenlediğini, sokak geliştirme ve çevre düzenleme projelerini hayata geçirdiğini, şehre 6 turizm tesisi kazandırdığını ve millet bahçesine buz pateni pisti kurduğunu anlattı.

Büyükşehir Belediyesinin bu ve diğer yatırımlarının resmi açılışlarını bugün yaptıklarını belirten Erdoğan, Büyükşehir Belediyesinin yeni otogar inşası, sahil düzenleme çalışmaları, meydan otogarı yapımı, kentsel tasarım ve dönüşüm projeleri gibi devam eden pek çok çalışması olduğunu söyledi.

Açılışları yapılacak ilçe belediyelerinin projelerine ilişkin de bilgi veren Erdoğan, Ortahisar Belediyesinin, "Pazarkapı Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında konut ve ticari alanları tamamlarken aynı bölgedeki tarihi bir konağı restore ettiğini, ilçe genelinde 7 ulaşım ve altyapı projesini bitirdiğini kaydetti.

Şalpazarı ve Hayrat Belediyelerinin hizmet binalarının inşasını tamamladığını, Tonya Belediyesinin bir güneş santrali kurduğunu, Canikdere Şelalesi'nin peyzaj çalışmasını bitirdiğini, büyük limanda çok sayıda ceviz ve aronya ağacı dikimi yaptığını ifade eden Erdoğan, Arsin Belediyesinin cadde yapımı ve düzenlemesi, Maçka Belediyesinin de kültür merkezi projesini hayata geçirdiğini belirtti.

İlçe belediyelerinin tüm eser ve hizmetlerinin resmi açılışını da bugün yaptıklarını belirten Erdoğan, Trabzon'a bakanlıklar, kurumlar ve belediyeler vasıtasıyla kazandırılan yatırımların şehir ve ülke için hayırlı olmasını dileyerek, yatırımlarda emeği geçenleri tebrik etti.

Erdoğan, Türkiye'yi 20 yılda Cumhuriyet tarihinde yapılanların 5 katı, 10 katı esere kavuşturabilme başarısını gösterebilmelerinin gerisinde millete aşkla, sevdayla hizmet etmeleri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birileri ülkeye ve millete hizmet makamlarını kendi siyasi ajandalarının basamağı olarak görebilir. CHP'nin başındaki zat da kurduğu ittifakla etrafına topladığı, kifayetsiz muhterislerle meseleye böyle bakıyor. CHP, terör örgütü ile yan yana. PKK bir terör örgütü, onun Meclisteki uzantısı da, malum. Bunlarla el ele, kol kola dolaşanlara benim milletim yürü der mi? Şimdi Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde artık teröristler var mı? Hepsinin inlerine girdik mi, duman ettik mi? İnşallah tek bir terörist kalmayıncaya kadar, bu yola devam edeceğiz. Bu uğurda bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı olan partiyi dahi ülkenin yönetimine ortak etme hevesine kapıldılar. Belediyelerinde bunu zaten yaptılar, en kritik yerleri PKK'sından, FETÖ'süne kadar terör örgütleri ile irtibatlı kişilere altın tepside maalesef belediye makamında iş verdiler. 44 bin işçiyi belediyeden atıp, onların yerine maalesef teröristleri doldurdular. Hatırlarsanız, bunlar seçimden önce kimseyle oynamayacakları üzerine namus, şeref, haysiyet sözü vermişlerdi. Bay Kemal sen bu sözü verdin. Nerede namus, nerede şeref? Seçimden sonra ipleri ellerine alınca yaptıkları ilk iş ise liyakatine, gayretine, emeğine bakmaksızın kendilerinden görmedikleri herkesi kapı önüne koymak oldu. Ülkelerini her fırsatta bunlar yabancılara şikayet etmediler mi? Siyasi ikballerini de yabancılardan alacakları desteğe bağlamadılar mı? Allah göstermesin, yarın ülkenin başına geçseler yine aynısını yapacaklar ve bunlar Batı'dan talimat alacaklar. Çünkü bunların ülkeye ve şehirlere hizmet etmek gibi bir dertleri yok, çünkü bunların sadece sözleri değil, hayatları da yalan. İşte bir tanesi vardı ya, bir kadın televizyonda çıkıyordu, ne diyordu? 'Büyük yalan söyleyeceksin, en büyük yalanı söyleyeceksin.' Bunları dediler mi. Sonra ne oldu? Yargı aldı, tutukladı ve şimdi cezaevinde. Kime çalışıyordu bunlar? CHP'ye, Bay Kemal'e çalışıyordu. Bay Kemal de yalanı zaten bunlardan öğrendi. Çok iyi yalan söyler. Büyük yalan söyler ve bunlarla da bir şeyler yapmaya çalışır.

Şimdi geçen akşam çıkmış, benim televizyon programı var saat 22.00'de. Aynı saatte o da kendi özelinden açıklama yapıyor. Bu açıklamayı yaparken yine bir yalan... İhale yapmışız, bu ihalede de '5'li çete' diyor müteahhit firmalara ve bu firmalara bizim burayı üç kat fazlasına bir rakamla verdiğimizi... Bir kağıt gösteriyor, altında güya benim imzam var. Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin. Ulaştırma ve Altyapı Bakanım Adil Bey'e dedim ki 'Yarın akşam çık, buna şöyle bir dersini ver'. Adil Bey ertesi akşam televizyonda buna güzel bir ders verdi çünkü adamın hayatı yalan. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bunun ki yatsıyı bile bulmadı. Çünkü Adil Bey işini biliyordu. Ama Bay Kemal'in işini bilmek diye bir durumu yoktu, cambaz. Yalan, hayatı yalan. Ben de diyorum ki artık benim hemşerilerim, benim milletim bu adamın yalanlarına prim vermeyecek. Türkiye için yazılan senaryolarda, kendilerine verilen rolü oynamak ve bunun karşılığında elde ettikleri imkanları tepe tepe kullanmak dışında bir dertleri, bir davaları, bir hedefleri de yok. Eğer böyle olmasaydı ellerine tutuşturulan her kağıt parçasını sonuçta rezil, kepaze olacaklarını bile bile kameralar önünde sallamazlardı ama bunlar sallıyor. Eğer böyle olmasaydı, yalan olduğu defalarca ifade edilmiş, ispatlanmış iftiraları sürekli tekrarlayıp durmazlardı. Açtığım davaların hepsini kazanıyorum çünkü yalancı. Eğer böyle olmasaydı, her fırsatta yüzlerine karşı en ağır hakaretleri edenleri zoraki baş tacı etmezlerdi. Türkiye siyasetinde şu anda CHP Genel Başkanı'nın ve yöneticilerinin sergilediği omurgasızlığın bir başka örneğini bulamazsınız."

Ülkeyi her alanda geliştirdiklerini, büyüttüklerini ve ileriye taşıdıklarını belirten Erdoğan, "sadece muhalefetin kalitesini ve kalibresini yükseltemediklerini" söyledi.

Erdoğan, 20 yıla yaklaşan hükümetleri döneminde hep kendileri ile yarıştıklarını, millete verdikleri her sözü yerine getirdikten sonra çıtayı kendi elleri ile yukarıya taşıdıklarını, eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, enerjide ve her alanda bunu yaptıklarını kaydetti.

(Sürecek)

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Trabzon, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da toplu açılış töreninde konuştu: (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da toplu açılış töreninde konuştu: (2) - Son Dakika
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