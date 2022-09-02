Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Şık'a sert sözler: Bu zat zaten teröristin tekidir, gücü yetmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları arasında Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık'ın, "AKP kapatılacak, suç örgütü olarak yargılanacak" şeklindeki sözleri de vardı.

"TERÖRİSTİN TEKİDİR"

Şık'ın AK Parti'yi yargılamak gibi bir gücü olmadığını belirten Cumhurbaşkanı, "Bu zat zaten teröristin tekidir. Nasıl olduysa bir vekil olma şansını yakaladı. Şu anda da bu ifadeleri kullanıyor. Hukuk devletinin içinde teröristlerin yaklaşım tarzıyla bir yaklaşım içinde. Soyadı şık ama kendisi neye benziyor bilmiyorum. Onun gücü ne AK Parti'yi kapatmaya yeter ne bizleri mahkum etmeye yeter" dedi.

"KENDİ PAÇASINI NASIL KURTARACAK ONA BAKSIN"

Cumhurbaşkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Önce o kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın. Birçok terör örgütlerinin içinde yer almış bir kişidir. Dokunulmazlığı kalktıktan sonra ceza davaları arkasından gelecektir."