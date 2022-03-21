Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan halk ozanı Aşık Veysel'i vefat yıl dönümünde andı - Son Dakika
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan halk ozanı Aşık Veysel'i vefat yıl dönümünde andı

21.03.2022 19:21
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan halk ozanı Aşık Veysel'i vefat yıl dönümünde andı

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 49. yılında halk ozanı Aşık Veysel'i rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 49. yılında halk ozanı Aşık Veysel'i rahmetle andı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Gönül gözüyle baktığı dünyamızı eserleriyle, dizeleriyle, nefesiyle aydınlatan halk ozanımız, büyük usta Aşık Veysel'i vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayım" türküsüne de yer verdi.

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Necip Fazıl Kısakürek, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan halk ozanı Aşık Veysel'i vefat yıl dönümünde andı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan halk ozanı Aşık Veysel'i vefat yıl dönümünde andı - Son Dakika
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