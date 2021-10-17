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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yaptığı çağrıya sert tepki verdi: Haydi bakalım ne yapacağını göreceğiz - Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yaptığı çağrıya sert tepki verdi: Haydi bakalım ne yapacağını göreceğiz

17.10.2021 12:43

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika ziyareti öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan açıklamalar yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik, "Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa Pazartesi itibariyle durun" çağrısına yönelik konuşan Cumhurbaşkanı, "Şimdi bir de tarih veriyor. Pazartesi'den sonra memurların vay haline diyor, haydi bakalım ne yapacağını göreceğiz. Bay Kemal bu alan boş değil" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu önceki günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bürokratlara yönelik ifadeler kullanmıştı. CHP lideri, bürokratların bireylerin çıkarı için değil devletin çıkarları için çalışması gerektiğini belirterek, "18 Ekim Pazartesi itibariyle bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. 'Emir almıştım' diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa Pazartesi itibariyle durun" ifadelerini kullanmıştı.

AFRİKA'YA GİDERKEN CEVAP VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik çağrısına Afrika ziyaretleri öncesinde havalimanından cevap verdi. Erdoğan, "Daha önce hakimlerden başladı, polislere öğretmenlere kadar pek çok kamu görevlisine tehditler savurdu. Şimdi bir de tarih veriyor. Pazartesi'den sonra memurların vay haline, haydi bakalım ne yapacağını göreceğiz. Bay Kemal bu alan boş değil" dedi.

"TÜRKİYE'YE GERÇEK ANLAMDA İDARİ BÜROKRASİ GELDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla açıklamalarının devamı şu şekilde:

"Değerli arkadaşlar CHP zihniyetinin vesayet zihniyetini biliyoruz. CHP zihniyetinin ilk çılgınlığı da değildir. Bu hukuk dışı çağrı kamu düzenine tehdittir. Bunlar devlet yönetimini bilmiyorlar. Parlamenter sistemde bürokrasi ile seçilmiş zihniyet arasında çatışmalar olmuştur. CHP zihniyeti, seçilmiş iradeyi sınırlamak istedi. Bundan milletçe bıktık. Milletimiz de bunlardan bıktığı için başkanlık sistemini tercih etti. Yeni sistem bürokrasinin siyasi olma özelliğini ortadan kaldırdı ve gerçek anlamda idari bürokrasi haline getirdi.

"SEN KİMSİN, NASIL BÖYLE BİR ŞEY YAPARSIN"

Bay Kemal'in heves ettiği vesayet günleri artık geriden kaldı. Diğer taraftan Türkiye bir hukuk devletidir. Burası bir hukuk devletidir, kabile devleti değildir. Bay Kemal'in oyun oynadığı bir alan değildir. Heves ettikleri vesayet günleri geride kaldı. Cumhurbaşkanı'ndan en alttaki memura kadar herkes görevini hukuka uygun biçimde yapmakla yükümlüdür. Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlilerine yönelik tehdidi, açıkça bir suçtur. Nasıl olur da bu ülkenin memurlarını tehdit edersin. Bir taraftan öğretmenleri, bir taraftan memurları, yeri geliyor polisi, yeri gelir yargıyı tehdit ediyorsun. Sen kimsin, böyle bir şeyi nasıl yaparsın.

"HAYDİ BAKALIM NE YAPACAĞINI GÖRECEĞİZ"

AK Parti'den 19 yıl içinde böyle bir şey duydun mu? Belediyeleri boşaltıyorsunuz. Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlilerini hatta milletimizi ilk tehdidi de bu değildir. Daha önce hakimlerden başladı, polislere öğretmenlere kadar pek çok kamu görevlisine tehditler savurdu. Şimdi bir de tarih veriyor. Pazartesi'den sonra memurların vay haline, haydi bakalım ne yapacağını göreceğiz. Bay Kemal bu alan boş değil. Hakimlerin, polislerin haklarını savunan bir iktidar vardır. Merkez Bankası'nın bağımsızlığını tartışıyorsun.

"MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZ OLMASAYDI RANDEVU VERMEZDİ"

Eğer Merkez Bankası bağımsız olmasaydı, bu randevuyu vermeyebilirdi. Yalan yanlış açıklamalarla da ziyaretten çıktıktan sonra hâlâ halkı kandırmaya kalkıyorsun. Verdiğiniz rakamlar baştan aşağı yanlış. Tabii Bay Kemal yeri geldi çiftçiyi tehdit etti, yeri geldi esnafı tehdit etti. Her şeyden önce bu dil vesayet ve darbe dönemlerinin dilidir. Biz CHP'nin bu diline alışığız"

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yaptığı çağrıya sert tepki verdi: Haydi bakalım ne yapacağını göreceğiz

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Son Dakika Politika Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yaptığı çağrıya sert tepki verdi: Haydi bakalım ne yapacağını göreceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yaptığı çağrıya sert tepki verdi: Haydi bakalım ne yapacağını göreceğiz - Son Dakika
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