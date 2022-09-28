MHP lideri Bahçeli, Mersin'deki saldırı hakkında: Teröristleri aklamaya çalışan kim varsa kaybedecek - Son Dakika
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MHP lideri Bahçeli, Mersin'deki saldırı hakkında: Teröristleri aklamaya çalışan kim varsa kaybedecek

28.09.2022 14:10
MHP lideri Bahçeli, Mersin'deki saldırı hakkında: Teröristleri aklamaya çalışan kim varsa kaybedecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin'de PKK'nın polisevi saldırısına ilişkin, "Terör örgütlerine ve teröristlere güzellemeler yapan, yardım ve yataklıkta sınır tanımayan, bununla da yetinmeyip canileri aklamaya ve arkalamaya çalışan kim ya da kimler varsa kaybedecek, mağlup ve mahkum edileceklerdir" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Mersin'in Mezitli ilçesinde PKK'nın polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili Bahçeli, "Mersin Mezitli Polisevi'ne 26 Eylül 2022 gecesi, sözde gazeteci olarak lanse edilen bir teröristin hain saldırısı neticesinde, son kurşununa kadar mücadele eden polis memurumuz Sedat Gezer şehit düşerken, 1 polisimizle birlikte 1 sivil vatandaşımız da yaralanmıştır. Aziz şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, kederli ailesine, emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Tedavi altında bulunan yaralılarımıza şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun diyorum" dedi.

"HER ŞEHİT KANININ HESABI SORULACAK"

Türkiye'nin terör tasallutundan mutlaka kurtulacağına işaret eden MHP lideri Bahçeli, "Teröristler, arkalarındaki sinsi ve namert destekçileri hak ettikleri bedeli eninde sonunda ödeyeceklerdir. Türk milleti hıyanet ve melanetin karşısında tek yürektir. Dökülen her şehit kanının hesabı damla damla sorulacaktır. Terör örgütlerine ve teröristlere güzellemeler yapan, yardım ve yataklıkta sınır tanımayan, bununla da yetinmeyip canileri aklamaya ve arkalamaya çalışan kim ya da kimler varsa kaybedecek, mağlup ve mahkum edileceklerdir. Nitekim Türk milletinin kararı ve gayesi budur" açıklamasında bulundu.

MHP lideri Bahçeli, Mersin'deki saldırı hakkında: Teröristleri aklamaya çalışan kim varsa kaybedecek
MHP lideri Bahçeli, Mersin'deki saldırı hakkında: Teröristleri aklamaya çalışan kim varsa kaybedecek
MHP lideri Bahçeli, Mersin'deki saldırı hakkında: Teröristleri aklamaya çalışan kim varsa kaybedecek
MHP lideri Bahçeli, Mersin'deki saldırı hakkında: Teröristleri aklamaya çalışan kim varsa kaybedecek
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Bahçeli: Terör örgütlerine ve teröristlere güzellemeler yapan, yardım ve yataklıkta sınır tanımayan kim varsa kaybedecek Bahçeli: Terör örgütlerine ve teröristlere güzellemeler yapan, yardım ve yataklıkta sınır tanımayan kim varsa kaybedecek Kayıp olarak aranan Mervenur'u iple boğup, folyoya sarmıştı! Cinayet anını anlatan sanık ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı Kayıp olarak aranan Mervenur'u iple boğup, folyoya sarmıştı! Cinayet anını anlatan sanık ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı
Kaynak: DHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Mahkum, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP lideri Bahçeli, Mersin'deki saldırı hakkında: Teröristleri aklamaya çalışan kim varsa kaybedecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP lideri Bahçeli, Mersin'deki saldırı hakkında: Teröristleri aklamaya çalışan kim varsa kaybedecek - Son Dakika
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