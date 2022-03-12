Bakan Soylu'dan, ADF'de ikili görüşmeler - Son Dakika
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Bakan Soylu'dan, ADF'de ikili görüşmeler

12.03.2022 14:07
Bakan Soylu'dan, ADF'de ikili görüşmeler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Diplomasi Forumu'nda Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ve Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amin Salam ile görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Diplomasi Forumu'nda Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ve Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amin Salam ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) devam ediyor.

"Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak" başlığı altında düzenlenen foruma İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Soylu, ikili görüşmeleri kapsamında Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yarım saat sürdü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amin Salam ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Salam, kendisini karşılayan Soylu'ya Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasında arabulucuk görevi üstlenmesi nedeniyle teşekkür etti. Basına kapalı gerçekleşen bu görüşme de yarım saat sürdü. - ANTALYA

Bakan Soylu'dan, ADF'de ikili görüşmeler
Bakan Soylu'dan, ADF'de ikili görüşmeler
Bakan Soylu'dan, ADF'de ikili görüşmeler
Bakan Soylu'dan, ADF'de ikili görüşmeler

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Mevlüt Çavuşoğlu, Süleyman Soylu, Kırgızistan, Kongre, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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