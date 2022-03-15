Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler 'Biz seçimi kazandığımızda mültecileri ülkelerine göndereceğiz' diyorlar. - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler 'Biz seçimi kazandığımızda mültecileri ülkelerine göndereceğiz' diyorlar.

15.03.2022 16:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler 'Biz seçimi kazandığımızda mültecileri ülkelerine göndereceğiz' diyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler 'Biz seçimi kazandığımızda mültecileri ülkelerine göndereceğiz' diyorlar. Biz göndermeyeceğiz"

"Gariplere kapımızı açık tutmayı sürdüreceğiz. Dün Irak'tan, Suriye'den, Afganistan'dan gelmişlerdi. Bugün Ukrayna'dan geliyorlar, yarın nereden geleceklerini bilemeyiz. Bu ülke daima mazlumların sığınağı olmaya devam edecektir, bundan hiç endişeniz olmasın"

"Cuma günü öğleden sonra dünyanın sayılı bir köprüsünü, ilk üç içindeki köprüsünü açacağız Çanakkale'de. Üniversiteli kuzucuklar o zaman Çanakkale'de tüm Haçlı dünyasına karşı mücadeleyi verdi, bu zaferi öyle kazandık. 2.5 milyar Avroya inşa ettik. 18 Mart'ta açılışını yapıyoruz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Uluslararası İyilik Ödülleri" programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler 'Biz seçimi kazandığımızda mültecileri ülkelerine göndereceğiz' diyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler 'Biz seçimi kazandığımızda mültecileri ülkelerine göndereceğiz' diyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler 'Biz seçimi kazandığımızda mültecileri ülkelerine göndereceğiz' diyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler 'Biz seçimi kazandığımızda mültecileri ülkelerine göndereceğiz' diyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler 'Biz seçimi kazandığımızda mültecileri ülkelerine göndereceğiz' diyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler 'Biz seçimi kazandığımızda mültecileri ülkelerine göndereceğiz' diyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler 'Biz seçimi kazandığımızda mültecileri ülkelerine göndereceğiz' diyorlar.

YORUMLAR
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Çanakkale'den yola çıkan kutsal emanetler Bilecik'te Çanakkale'den yola çıkan kutsal emanetler Bilecik'te Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dün Irak'tan, Suriye'den, Afganistan'dan gelmişlerdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dün Irak'tan, Suriye'den, Afganistan'dan gelmişlerdi.

Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, Afganistan, Çanakkale, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler 'Biz seçimi kazandığımızda mültecileri ülkelerine göndereceğiz' diyorlar. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler 'Biz seçimi kazandığımızda mültecileri ülkelerine göndereceğiz' diyorlar. - Son Dakika
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