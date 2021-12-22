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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

22.12.2021 13:40
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erken seçim yok. Bu ülke bir hukuk devletidir.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erken seçim yok. Bu ülke bir hukuk devletidir. Belirlenen tarih neyse o tarihte seçim yapılacaktır." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, enflasyonu yüzde 7'ye, faizi yüzde 4,5'lere, AK Parti'nin düşürdüğünü belirtti.

Ana muhalefete, "Ama sizin kitabınızda ne düşük faiz ne de düşük enflasyon diye bir şey yok. Sizin tarihiniz yüksek faizlerle, yüksek enflasyonla dolu. Biz ise 'halkımızı ne faize ne enflasyona ezdirmeyeceğiz' dedik ve bunun mücadelesini veriyoruz. Alışacaksınız bunlara" diye seslenen Erdoğan, AK Parti iktidarıyla bunların nasıl olduğunun görüleceğini ve öğrenileceğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti'nin iktidarıyla hemhal olmak dünden bugüne değil, biraz zaman gerektiriyor. İşte şimdi o mücadelenin verildiği günlerdeyiz. Şimdi, tüm bu birikimin üzerine, dünyadaki gelişmelerin önümüze serdiği fırsatları da değerlendirecek şekilde yeni bir atılımın içindeyiz. Bugüne kadar girdiğimiz mücadelelerden nasıl alnımızın akıyla çıktıysak, her seferinde ülkemize ve milletimize nasıl kazandırdıysak, inşallah bu defa da hayırlısıyla istediğimiz neticelere ulaşacağız." diye konuştu.

"Önümüz de engeller yok mu, var. Bu ana muhalefetten daha büyük engel olur mu?" diye soran Erdoğan, önlerinde riskler, tuzaklar bulunduğunu ancak azim ve güçlerinin bunların hepsinden fazla, üstün ve güçlü olduğunu bildirdi.

"Parmak sallamakla da bir yere varamazsınız"

Erdoğan, ülkede bir kesimin dışarıdan aldığı işaret ve destekle birlik, beraberlik ve kardeşlik iklimini dinamitlemenin peşinde olduğuna dikkati çekerek, "Parmak sallamakla da bir yere varamazsınız." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, aylardır "erken seçim" dediğini anımsatan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ve kendisinin, seçimin Haziran 2023'te olacağını söylediğine işaret etti.

Defaatle söylemelerine rağmen Kılıçdaroğlu'nun hala erken seçimden bahsettiğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erken seçim yok. Bu ülke bir hukuk devletidir. Belirlenen tarih neyse o tarihte seçim yapılacaktır; olay bu. Bak Bay Kemal, noktalı virgül değil ha, nokta koyuyorum. Bu ülkede hukukun ne olduğunu öğreneceksin ve bu ülkede yine nasıl gelişmiş ülkelerde sistem böyle çalışıyorsa bizde de böyle çalışacak ve inşallah Haziran 2023'te seçimimizi en güzel şekilde yapacağız.

Şimdi buradan ülkenin felaketinden medet uman kifayetsiz siyasetçilere sesleniyorum; buradan manşetlerle hükümet devirip, hükümet kurmaya alışmış akademisyen ve gazeteci kılıklı muhterislere sesleniyorum; buradan milli iradenin üstünlüğünü kabullenmek istemeyen darbe heveslilerine sesleniyorum; buradan çalışmadan, ter dökmeden, emek vermeden, para kazanma peşinde koşan tufeylilere sesleniyorum, para kazanma peşinde alın teri ile koşanları alkışlıyorum; buradan terörle, şiddetle, tehditle, ambargoyla Türk siyasetini dizayn etmeye çalışan emperyalistlere sesleniyorum; buradan siyaset kurumuna ayar vermeye alışmış vesayet artıklarına sesleniyorum; başaramayacaksınız."

" Türkiye'nin kazanımlarını heba edemeyeceksiniz"

Bu ifadelerinin ardından salondaki milletvekillerince ayakta alkışlanan Erdoğan, "Türkiye'nin kazanımlarını heba edemeyeceksiniz. Türkiye'yi eski kötü günlerine geri döndüremeyeceksiniz. Bu milletin alın terini sömüremeyeceksiniz. Bu ülkenin ayağına pranga vuramayacaksınız. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamayacaksınız. Ülkemizin 2053 vizyonunu hayata geçirmesine engel olamayacaksınız. ya millet iradesini kabullenecek, milletle beraber olacak, millette beraber kazanacaksınız ya da kaybedeceksiniz. Türkiye kazanacak, Türk milleti kazanacak ama siz kaybedeceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, hiç kimsenin kişisel çıkarı, şahsi hesabı, nefsi arzusunun, topyekun milletin menfaatlerinden, ülkenin kazanımlarından üstün olmadığını dile getirerek, hep birlikte büyüyeceklerini, kazanacaklarını, yükseleceklerini, dünyada hak ettikleri yere geleceklerini söyledi.

Yıllarca seçim meydanlarında, "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını milletle birlikte boşuna terennüm etmediklerini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yağan yağmurda beraber ıslandığımız gibi açan güneşte de beraber ısınacağız. Biz inancına, kökenine, meşrebine, tercihlerine bakmadan her rengi ile her deseni ile her tonuyla her ferdi ile milletimizin tamamını seviyoruz. 84 milyonun her birini, her bir ferdini bağrımıza basıyoruz.

Bugüne kadar aşkla bağlı olduğumuz milletimize hizmet etmek dışında hiçbir gaye taşımadık. Eksiğimiz, noksanımız olabilir, hatta hatamız olabilir, ama hüsnüniyetimizden, samimiyetimizden, gayretimizden, ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin büyüklüğünden, ortaya koyduğumuz hedeflerin doğruluğundan kimsenin şüphesi olamaz. Bir kez daha altını çizerek söylüyorum; ne yaptığımızı biliyoruz, niçin yaptığımızı biliyoruz, nasıl yapacağımızı biliyoruz, nereye gittiğimizi biliyoruz, nereye ulaşacağımızı biliyoruz. İnşallah varacağımız yer hem bizlerin, hem bizden sonraki nesillerin hayatlarında olumlu yönde asırlık değişiklikler yapacak bir yerdir. Onun için emin adımlarla yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz."

(Sürecek)

Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, AK Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika
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