Üye Girişi
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1) - Son Dakika

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1)

19.01.2022 20:46
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1)

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki yıl bu zamanlar bambaşka bir Türkiye fotoğrafıyla milletimizin huzuruna çıkacağız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki yıl bu zamanlar bambaşka bir Türkiye fotoğrafıyla milletimizin huzuruna çıkacağız. İşte o zaman kimi inanmadığı kimi istemediği için ülkemizin takip ettiği büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası hedefini karalamaya çalışanların mahcubiyetlerini hep beraber göreceğiz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı millete sesleniş konuşmasında, geçtiğimiz haftaya organize sanayi bölgelerinde kurulan mesleki eğitim merkezlerinin ortak açılış töreni ile başladıklarını anımsattı.

En büyük zararı 28 Şubat'ın verdiği mesleki eğitim sistemini yeniden ayağa kaldırma çabalarının bu "en son ve en verimli adımı"yla ülkenin önemli bir meselesini daha hal yoluna koyduklarına inandığını ifade eden Erdoğan, hem işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacını karşılayacak hem gençlerin donanımlı bir şekilde hayata katılmalarını ve geleceklerini görebilmelerini sağlayacak yeni mesleki eğitim merkezleri modelinin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüyerek dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesini hedefledikleri bir dönemde böyle bir projenin gerçekleştirilmiş olmasının ayrıca önemli olduğunu belirtti.

Bu törende bir araya geldikleri sanayicilerin hedeflere ulaşma konusundaki inancına ve gayretine bizzat şahit olduklarını anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki yıl bu zamanlar bambaşka bir Türkiye fotoğrafıyla milletimizin huzuruna çıkacağız. İşte o zaman kimi inanmadığı kimi istemediği için ülkemizin takip ettiği büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası hedefini karalamaya çalışanların mahcubiyetlerini hep beraber göreceğiz.

Yine geçtiğimiz hafta iştirak etmekten memnuniyet duyduğumuz bir diğer önemli program Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni'ydi. Türkiye BM'ye bağlı UNESCO tarafından hazırlanan somut olmayan kültürel miras listesine en çok değer kaydettiren ülkeler arasında yer alıyor. Yaşayan İnsan Hazineleri ödüllerimiz Anadolu'nun bereketli kültür mirasının dünyaya tanıtılması bakımından önemli bir envanter çalışmasıdır. Bu kapsamda 2021 yılı için belirlenen 21 sanatçımız ile mehteran birliğimize, marifet sahiplerine hak teslimi olarak gördüğümüz ödüllerini takdim ettik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen çarşamba yaptıkları Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında mevcut projeleri gözden geçirme yanında önümüzdeki dönemde öncelik verecekleri hususları değerlendirdiklerini ve karara bağladıklarını söyledi.

Erdoğan, perşembe günü Avrupa Birliği (AB) büyükelçileri ile bir araya gelerek Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin geçmişten bugüne muhasebesini yaptıklarını, tıkanan noktaları ve çözüm yollarını kendileriyle paylaştıklarını aktardı.

Cuma günü ülkenin ilk istihbarat gemisi UFUK'un hizmete girme töreni vesilesiyle bu alandaki güçlerini ve kararlılıklarını bir kez daha ortaya koyduklarını kaydeden Erdoğan, cumartesi günü Aydın'da gerçekten çok güzel bir dizi programa katıldıklarını dile getirdi.

Söke'de toplamda 1 milyar dolarlık bir proje olan Kipaş Kağıt Fabrikası'nın 550 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçirilen ilk etabını hizmete açtıklarını belirten Erdoğan, şunları paylaştı:

"Bu fabrika ithalatımızı azaltarak ve ihracatımızı artırarak ülkemiz cari dengesine yılda 450 milyon dolarlık olumlu katkıda bulunacaktır. Aydın'da toplu açılış töreni vesilesiyle hem oradaki kardeşlerimizle hasret giderdik hem de kendileriyle samimi bir hasbihal yaptık. On binlerin katıldığı bu törende coşku, heyecan tamamıyla oraya hakimdi. Aynı günün akşamı rahmetli Menderes'in hayatının son günlerinde Çine Çayı'nın kenarında oturup söğüt ağaçlarının altında serinliğinin saadetini tatmak istediği yerde inşa edilen Adnan Menderes Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdik. Müzede Menderes ailesi, gençlerimiz ve diğer katılımcıların iştirakiyle yaptığımız ufuk açıcı demokrasi sohbeti de hem geçmişin hatırlanmasına hem de geleceğimize umutla bakmamıza vesile oldu. Özellikle de bu vesileyle Aydın'daki programımızda, çizdikleri güzel resimleri 'Seni çok seviyorum Tayyip amca' notuyla bize ileten Hatice ve Nisa evlatlarımıza da selamlarımı iletiyorum."

Balkan diplomasisi

Erdoğan, önceki gün Arnavutluk'a hem açılış törenleri hem de resmi görüşmeler vesilesiyle ziyaret gerçekleştirdiğini, öncelikle Laç şehrinde 2019 depreminin yol açtığı yıkımın telafisi için TOKİ vasıtasıyla inşa ettirdikleri 522 konutun teslim töreninde Arnavut vatandaşlarıyla bir araya geldiklerini anımsattı.

Ardından Başbakan Edi Rama ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirerek farklı alanlarda 7 anlaşma imzaladıklarını, daha sonra ise Arnavutluk Meclisinde milletvekillerine hitap etme imkanı bulduğunu dile getiren Erdoğan, son olarak da Tiran'da restorasyonu TİKA tarafından yapılan, Osmanlı döneminde inşa edilen en önemli eserlerden biri ve günümüze ulaşan tek yer olan Ethem Bey Camisi'nin açılış törenine katıldıklarını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a ayak basışlarından ayrılışlarına kadar şahsına ve heyetine gösterilen teveccühün Balkan coğrafyasındakilerle aradaki gönül bağının gücünü göstermeye tek başına yeterli olduğunu vurguladı.

Yine Tiran'da Türkiye tarafından yapılan, şu anda bitmek üzere olan yaklaşık 3 bin 250 cemaat kapasiteli muhteşem caminin çalışmalarını yerinde görmek istediklerini, camiyi gezdiklerini anlatan Erdoğan, yetişirse camiyi ramazan sonuna kadar bitireceklerini ve açılışını gerçekleştireceklerini aktardı.

Erdoğan, dün de yine Balkanlar'dan önemli bir misafiri, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i ağırladıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Kendisiyle Bosna Hersek'teki son gelişmeler başta olmak üzere bölgeye ve ülkelerimizin ikili ilişkilerine dair kapsamlı fikir alışverişinde bulunduk. Bugün ise kabine toplantımızın özellikle öncesinde ülkemizin dört bir yanından muhtarlarımızla bir araya geldik. Yaklaşık 1500 civarında muhtarımızın da katıldığı yemekli sohbet toplantısını kendileriyle gerçekleştirdik. Koronavirüs salgını sebebiyle ara verdiğimiz muhtar buluşmalarımızın bu ilk toplantısı her zamanki gibi yine coşkulu ve samimi bir atmosferde geçti. Tabii bu programların yanında hemen her gün kabine üyelerimizle ve kurumlarımızın yöneticileriyle çok sayıda dar kapsamlı görüşmeler yaparak, ülkemizin ve milletimizin gündemindeki konularla ilgili istişarelerde bulunduk, kararlar aldık."

(Sürecek)

YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı, cumhurbaşkanı, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1) - Son Dakika


Trabzon'da olay! Arkadaşının yüzüne bakmadan soyunma odasına koştu Trabzon'da olay! Arkadaşının yüzüne bakmadan soyunma odasına koştu         
21:23
İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı         
17:05
Kablo ile boğularak öldürülen adamın katili, arkadaşı çıktı Kablo ile boğularak öldürülen adamın katili, arkadaşı çıktı         
16:36
Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında         
15:25
Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz         
14:57
Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir         
13:22
İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı         
12:35
30 yıllık arkadaşı ve patronu Ömer Göktuğ'un ölüm haberini sunan Orhan Uğurluoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı 30 yıllık arkadaşı ve patronu Ömer Göktuğ'un ölüm haberini sunan Orhan Uğurluoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı         
11:36
Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı         
10:44
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı         
08:46
Son Dakika! Kırıkkale'de işçi servisi şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var Son Dakika! Kırıkkale'de işçi servisi şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var         
08:45
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
21:06 Alex'in, "Çalıştığım en kötü hocaydı" açıklamasına Aykut Kocaman'dan yanıt
21:00 67 yıldır banyo yapmayan adamı muayene eden doktorlar, çıkan sonuçla hayrete düştü
20:53 Tecavüz davasına yaptığı itiraz reddedildi! Dünya yıldızı Robihho hapsi boyladı
20:41 Son Dakika: Memur ve emekliye ek zam teklifi TBMM'de kabul edildi
20:39 İran, teknik arızayı gerekçe göstererek 10 günlüğüne Türkiye'ye doğalgaz akışını kesti
20:30 Son Dakika: Türkiye, Afganistan'a "iyilik treni" gönderiyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı
19:51 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası konuşuyor
19:40 Son Dakika: Türkiye'de 19 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 72 bin 615 yeni vaka tespit edildi
19:27 Göztepe Süper Lig'de seriye bağladı!
17:11 Vali'den öğrenciye esprili yanıt: Kazım, sen içme diye okullar tatil edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 21:27:49. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement