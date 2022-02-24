Son dakika haber: İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "Ukrayna krizine NATO neden oldu" - Son Dakika
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Son dakika haber: İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "Ukrayna krizine NATO neden oldu"

24.02.2022 13:55
Son dakika haber: İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "Ukrayna krizine NATO neden oldu"

Son dakika haberler: İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "Ukrayna krizine NATO'nun kışkırtıcı politikaları neden oldu" ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "Ukrayna krizine NATO'nun kışkırtıcı politikaları neden oldu" ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan sosyal medya hesabından Ukrayna krizine ilişkin paylaşım yaptı. Ukrayna krizinden NATO'yu sorumlu tutan Abdullahiyan, "Ukrayna krizine NATO'nun kışkırtıcı politikaları neden oldu" ifadesini kullandı. NATO'nun kışkırtıcı politikalarına karşın savaşın bir çözüm yolu olmadığını belirten Abdullahiyan, taraflara kısa zaman içerisinde ateşkes çağrısı yaptı. Abdullahiyan, "Savaşa başvurmayı bir çözüm yolu olarak görmüyoruz. En kısa sürede ateşkes sağlanarak diplomatik ve siyasi çözüm yolu aranmalıdır" ifadesi kullandı.

Ayrıca İran'ın Kiev Büyükelçisi ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Abdullahiyan, Ukrayna'da bulunan İranlıların tahliyesi ve büyükelçilik hizmeti sunulması için gerekenin yapılması talimatını verdi. - TAHRAN

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Mevlüt Çavuşoğlu, Hüseyin Emir, Ukrayna, İran, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber: İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: 'Ukrayna krizine NATO neden oldu' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "Ukrayna krizine NATO neden oldu" - Son Dakika
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