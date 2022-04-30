Son dakika haberi | CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek'e eleştiri: "Kendi partili belediyelerindeki iş cinayetlerine bakıp, bunlara çözüm üretmeli" - Son Dakika
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Son dakika haberi | CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek'e eleştiri: "Kendi partili belediyelerindeki iş cinayetlerine bakıp, bunlara çözüm üretmeli"

30.04.2022 13:31
Son dakika haberi | CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek'e eleştiri: "Kendi partili belediyelerindeki iş cinayetlerine bakıp, bunlara çözüm üretmeli"

Son dakika haberi: CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi yaptığı açıklamada, CHP'nin iktidara geldiğinde işçi ölümlerinin yaşanmayacağını açıklamasının ardından AK Parti Kepez belediye meclis üyelerinden Erkek'e sert eleştiri geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi yaptığı açıklamada, CHP'nin iktidara geldiğinde işçi ölümlerinin yaşanmayacağını açıklamasının ardından AK Parti Kepez belediye meclis üyelerinden Erkek'e sert eleştiri geldi.

Ocak ayında CHP'li Kepez Belediyesinde yaşanılan olayda belediye personeli Ali Şahin, Kepez Belediyesi şantiyesinde yanıcı madde dolu varilin alev alması ile ağır yaralanmış, üzerine sıçrayan alevler arkadaşlarının müdahalesi ile söndürülmüştü. Hastaneye kaldırılan Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde yaptığı açıklamasında CHP İktidarında işçi ölümlerinin yaşanmayacağını belirtti. AK Parti Kepez Belediye Meclis üyeleri tarafından yapılan açıklamada ise projelerin yerel iktidarda hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.

"Kendi partili belediyelerindeki iş cinayetlerine bakıp, bunlara çözüm üretmeli"

AK Parti Kepez Belediye Meclis Üyeleri Vildan Uysal, Hüseyin Dalaklı, Serkan Kale ve Erkan Kürşat Ertürk tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, "Çok kısa bir süre önce Kepez Belediyesi çalışanı bir kardeşimiz iş cinayeti kurbanı oldu. Bu iş cinayeti ile ilgili Muharrem Erkek'in ne gibi girişimler yaptığını merak ediyoruz. CHP'li belediyelerdeki işçi ölümlerinin önüne nasıl geçecekleri ile ilgili açıklamalar yapmasını bekliyoruz. Yaşamını yitiren işçinin ailesine yönelik CHP'li Kepez Belediyesinin yardımlar yapıp yapmadığından haberi var mı? Önce kendi partili belediyelerindeki iş cinayetlerine bakıp, bunlara çözüm üretmeli. Hayal olan CHP iktidarında yapacaklarınızı söylemek yerine yerel iktidardaki iş cinayetlerine yönelik projelerinizi somut yaşama geçirmenizi bekliyoruz" ifadelerine yer verdiler. - ÇANAKKALE

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Cumhuriyet Halk Partisi, Muharrem Erkek, Kepez, işçi, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi | CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek'e eleştiri: 'Kendi partili belediyelerindeki iş cinayetlerine bakıp, bunlara çözüm üretmeli' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek'e eleştiri: "Kendi partili belediyelerindeki iş cinayetlerine bakıp, bunlara çözüm üretmeli" - Son Dakika
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