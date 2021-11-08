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Son dakika haberi: CHP'li Şahin, şehir hastanelerinin kira-hizmet bedeli ile 62 hastane yapılabileceğini söyledi - Son Dakika

Son dakika haberi: CHP'li Şahin, şehir hastanelerinin kira-hizmet bedeli ile 62 hastane yapılabileceğini söyledi

08.11.2021 13:04
Son dakika haberi: CHP'li Şahin, şehir hastanelerinin kira-hizmet bedeli ile 62 hastane yapılabileceğini söyledi

Edinilen son dakika gelişmesine göre CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Sağlık Bakanlığının 2022 yılında 13 şehir hastanesi için ödeyeceği kira ve hizmet bedeli ile 500'er yataklı 62 hastane yapma imkanının olduğunu iddia etti.

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Sağlık Bakanlığının 2022 yılında 13 şehir hastanesi için ödeyeceği kira ve hizmet bedeli ile 500'er yataklı 62 hastane yapma imkanının olduğunu iddia etti.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında sağlıkta dönüşüm programıyla sağlığın kamusal hizmet alanı olmaktan çıkarılarak, ticari hizmet alanına dönüştürüldüğünü savundu.

Sağlıkta dönüşüm programının en önemli basamaklarından birinin şehir hastaneleri olduğunu vurgulayan Şahin, "Şehir hastaneleri esasen şirket hastaneleridir. Şu anda yüklü miktarda devasa kazançları var." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığının bütçesinin 116 milyar lira civarında olduğunu anımsatan Şahin, bunun yaklaşık 21,5 milyar lirasının şehir hastanelerinin kira ve hizmet bedeli olduğunu kaydetti.

Fikret Şahin, Sağlık Bakanlığının 2022 yılında 13 şehir hastanesi için ödeyeceği kira ve hizmet bedeli ile 62 tane 500'er yataklı hastane yapma imkanının bulunduğunu ileri sürdü.

Önümüzdeki dönemde Isparta, Mersin, Adana ve Yozgat şehir hastanelerinin 5 yıllık hizmet sözleşmesinin dolduğunu hatırlatan Şahin, bu sözleşmelerin ne aşamada olduğunu ve ihalelerinin yapılıp yapılmadığını sordu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Fikret Şahin, Balıkesir, Hastane, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: CHP'li Şahin, şehir hastanelerinin kira-hizmet bedeli ile 62 hastane yapılabileceğini söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: CHP'li Şahin, şehir hastanelerinin kira-hizmet bedeli ile 62 hastane yapılabileceğini söyledi - Son Dakika
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