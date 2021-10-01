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Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Aydın'da iş dünyası temsilcileriyle buluştu: (2) - Son Dakika

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Aydın'da iş dünyası temsilcileriyle buluştu: (2)

01.10.2021 17:46
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Aydın'da iş dünyası temsilcileriyle buluştu: (2), System.String[]

Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son zamanlarda dış ticaret açığının çok azaldığını belirterek, "Çünkü ihracatımız artıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son zamanlarda dış ticaret açığının çok azaldığını belirterek, "Çünkü ihracatımız artıyor. Artık her ay 20 milyar dolarlardan bahsediyoruz. Bu 210-220 milyar dolarlar demektir. Yarın 500 milyar dolardan bahsedeceğiz." dedi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir otelde düzenlenen "Aydın İş Dünyası ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması"nda konuşan Çavuşoğlu, Türkiye'nin son yıllarda her alanda geliştiğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Son 20 yılda 123 yeni temsilcilik açtık. Bu da Türkiye'nin potansiyelinin arttığını gösterir. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Afrika-Türkiye 3. İş Birliği Zirvesi'ni yapacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin Afrika'dan nasıl göründüğünü oradaki yetkililerden dinlediklerini anlatan Çavuşoğlu, Afrika'nın her köşesinde Türkiye'nin olduğunu vurguladı.

Ekonomi diplomasisinin de çok başarılı şekilde uygulanması gerektiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Ekonomik ilişkiler ülkeler arasında en kalıcı olandır. Çünkü kazan kazan, karşılıklı çıkar temeli üzerinde, ihracat, ithalat dengeli olursa sürdürülebilir olur. Ama bizim son zamanlarda dış ticaret açığımız çok azaldı. Çünkü ihracatımız artıyor. Artık her ay 20 milyar dolarlardan bahsediyoruz. Bu 210-220 milyar dolarlar demektir. Yarın 500 milyar dolardan bahsedeceğiz. Bunun için lojistik, ulaşım... İşte İstanbul Havaalanı'nın bu anlamda çok büyük faydasını görüyoruz. THY'nin kargo uçaklarının uçtuğu ülke sayısı 3-4 kat arttı yeni havaalanıyla beraber. Limanlarımız, demir yollarımız, kara yollarımız, tünellerimiz, kanallarımız... Kanal İstanbul, yarın ticarette çok önemli olacak. Geçen gün uçaktan bakıyorum, yüzlerce gemi bekliyor. Çünkü boğazın güvenliği önemli ama Kanal İstanbul'u açtığımız zaman oradan geçecekler. ve bundan para kazanacak Türkiye. Boğaz'dan hizmet bedeli alıyoruz ama geçen ticari gemilerden ücret alamıyoruz. Ama Süveyş ve Panama Kanalı'ndan alıyorlar. Montrö Antlaşması'nı eleştirmek için söylemiyorum ama Kanal İstanbul'da bizim yapmamız lazım."

Seyahatin önündeki engelleri kaldırılmanın görevleri olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, gümrük birliği anlaşmasında güncellenme sağlayabildikleri takdirde önemli bir adım atmış olacaklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, "Yeni fikirler ortaya atıyoruz, dolar baskısından kurtulmak için Merkez Bankaları anlaşmaları imzalıyor milli paralarla ve takas yöntemiyle ticareti artırıyoruz. Savunma sanayisinde de yansımaları görüyoruz, özel sektörümüz de büyüyor. Tarım ürünlerinde ihracatımızın arttığını görüyoruz. Büyükelçiliğimizin olduğu yerde de ticaretimiz artıyor." diye konuştu.

Türk firmalarının itibarının iyi durumda olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, yurt dışında yaşayan soydaşlar ve vatandaşların haklarını savunmak için gayret sarf ettiklerini ve bu anlamda da lider ülke olmak durumunda bulunduklarını söyledi.

Türkiye olarak dünyanın her yerine gittiklerini belirten Çavuşoğlu, "Yenilikleri herkes konuşsun, politika oluştursun, başkalarından dinleyelim, sonra biz de onları takip ederiz yok. Artık dış politika ve tüm boyutları Türkiye'de konuşulsun, tartışılsın istiyoruz. Türkiye'de karar verilsin." şeklinde konuştu.

"Ülkemizin çıkarları için ne gerekiyorsa onu yaparız"

Yunanistan ile gelecek günlerde istişare toplantılarının üçüncüsünü gerçekleştireceklerini bildiren Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendi aramızda anlaşmazlık var ama şunu da söylemek isterim. Biz her gün Yunanistan'a cevap veren bir ülke değiliz, kompleksli bir ülke değiliz. Büyük bir ülkeyiz, büyük bir milletin ülkesiyiz, devletiyiz. Gün geçmesin ki dışişleri bakanı, ötekiler Türkiye'ye saldırmasınlar. Bakın ikili görüşmelerine, oraya gittik Türkiye'yi konuştuk, Türkiye öyle, Türkiye böyle. Demek ki masa çalışmayınca, sahaya inip öyle adımlar atmışız ki kompleksten kurtulamıyorlar. Biz güçlü bir ülkeyiz. Bizim onlarla her gün didişecek vaktimiz de yok. Biz yeri geldiği zaman gerekli hamlelerimizi yaparız, adımlarımızı atarız. Bunun karşısında da kimse duramaz. Sadece Yunanistan değil, biz milletimizin, ülkemizin çıkarları için ne gerekiyorsa onu yaparız, boş konuşmayız, icraat yaparız."

Türkiye'nin içeride göründüğünden daha güçlü ve daha önemli bir aktör olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "İçeride tartışmalarda 'öyle olur, böyle olur', bunlar önemli değil. Siyasi tartışmalar her ülkede olur. Bu kısırdöngülere kapılıp kalmayalım. Güçlü olmamız lazım. Ekonomik olarak ne kadar güçlüysek, masada ve sahada o kadar güçlü oluruz. Ekonomik olarak ne kadar güçlü olursak, hedeflerimize o kadar kolay ulaşırız. O yüzden de hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Birliğimizi, beraberliğimizi inşallah koruyacağız." dedi.

(Bitti)

Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Aydın'da iş dünyası temsilcileriyle buluştu: (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Aydın'da iş dünyası temsilcileriyle buluştu: (2) - Son Dakika
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