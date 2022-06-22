Son dakika haberleri! Putin, Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktıİkinci Dünya Savaşı kurbanları anıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Putin, Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktıİkinci Dünya Savaşı kurbanları anıldı

22.06.2022 15:49

Gelen son dakika haberlerine göre - Putin, Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı İkinci Dünya Savaşı kurbanları anıldı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'ndaki Meçhul Asker Anıtı'na İkinci Dünya Savaşı kurbanlarının anısına çelenk bıraktı.

- Putin, Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı

İkinci Dünya Savaşı kurbanları anıldı

MOSKOVA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'ndaki Meçhul Asker Anıtı'na İkinci Dünya Savaşı kurbanlarının anısına çelenk bıraktı.

Rusya'da, İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı bugün "Anma ve Keder Günü" olarak savaş kurbanları anılıyor. Bu yıl 81.'si düzenlenen anma programında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kremlin Sarayı bahçesindeki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk koydu. Tören öncesinde hazırlanan çelengi anıta bırakan Putin, daha sonra İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden askerler anısına saygı duruşunda bulundu. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun da katıldığı törende askeri bando marşlar çaldı. Bazı Rus askeri taburları da törende hazır bulundu.

Ukrayna kentlerine karanfil

Putin bu törenin ardından, Kremlin Sarayı bahçesindeki Aleksandr Parkı'ında bulunan "Kahraman Şehirler Anıtı"nı ziyaret etti. Sovyetler Birliği sınırlarındaki birçok şehir için inşa edilen anıtları gezen Putin Leningrad, Kiev, Odessa, Sivastopol, Stalingrad, Brest Kalesi, Moskova, Kerç, Novorossiysk, Minsk, Tula, Murmansk, Smolenks gibi Ukrayna kentlerinin de aralarında bulunduğu anıtlara karanfil bıraktı. Putin, törenin ardından Kremlin Sarayı'ndaki çalışma ofisine geçerek video konferans yoluyla Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri ile Rusya'nın güncel konularına dair toplantı gerçekleştirdi.

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! Putin, Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktıİkinci Dünya Savaşı kurbanları anıldı - Son Dakika

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