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Son dakika haberi... Sağlık, Çevre, Aile ve Çalışma bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi - Son Dakika

Son dakika haberi... Sağlık, Çevre, Aile ve Çalışma bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

12.12.2021 01:17
Son dakika haberi... Sağlık, Çevre, Aile ve Çalışma bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Son dakika haberine göre TBMM Genel Kurulunda, Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçeleri kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçeleri kabul edildi.

Genel Kurulda görüşmelerin tamamlanmasının ardından bakanlar, milletvekillerinin soru ve eleştirilerine yanıt verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "HDP Grup Başkanvekili'ne şunu sormak istiyorum" diyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Siz, bütün Kürtler adına, Kürt kardeşlerimiz adına konuşma hakkını nereden alıyorsunuz. Size bu hakkı kim veriyor? Bunu merak ediyorum. Siz, 'yakmak' diyorsunuz, 'yıkmak' diyorsunuz. Siz yakıp yıkarsınız biz yaparız. Yakıp yıkanlar yapmanın ne demek olduğunu bilemezler. Milleti memnun etmek ne demektir bunu bilmezler. Demokrasi demokrasi diyorsunuz, eleştirilere sabredemiyorsunuz. Kayyum belediyelerinden bahsediyorsunuz. Siz hep ömrünüzü umutlanmakla geçirdiniz, bundan sonra da aynı umutlanmayı geçireceksiniz. Umutlarınızı milletimiz yine boşa çıkaracak. Bu millet size yetkiyi verip de terör örgütünü destekleyecek bütçe yaptırmaz. Siz hala bunu öğrenemediniz."

Kentsel dönüşümle alakalı ne İzmir de ne de Türkiye'nin başka ilinde bekleyen bir dosya olmadığını vurgulayan Kurum, İzmir'de hem Büyükşehir Belediyesine, hem Bayraklı Belediyesine millet için yapılması gereken her türlü desteği vereceğini söylediğini aktardı. Kurum, "Depremle alakalı, kentsel dönüşümle alakalı bize kim geliyorsa ona yardım edeceğiz. Kimseyi ayırt etmeyeceğiz." diye konuştu.

Millete hizmet etmek için çalıştığını ve 81 ile gittiğini anlatan Kurum, Hakkari'ye de Şırnak'a da, İzmir'e de gideceğini söyledi. Kurum, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e yönelik, "Sayın Özel, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yıldır boyunuzun ölçüsünü veriyoruz." ifadesini kullandı.

"Nereye uzanırsa oraya kadar uzanacak"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ilaç yolsuzluğuyla ilgili soruşturmalara dair soruya, şu yanıtı verdi:

"İlaç yolsuzluğuyla ilgili soruşturmaları, daha doğrusu görevden almaları ben gerçekleştirdim. O işin içinde olduğunu düşündüğüm, bulaşmış olduğunu düşündüğüm veya etkili mücadele etmeyenleri düşündüğüm adamları görevden aldım. Soruşturmalar devam ediyor. Soruşturmayı yönetenlerde de bazı sorunlar gördüm, onun için değiştirdim. Değiştirdiğimiz arkadaş hukukçu, daha önce Hukuk Genel Müdürlüğünde görev yapmış. Teftiş kuruluna aldım. Derinleştirecek bir çalışmanın içindeyiz. Nereye uzanırsa oraya kadar uzanacak. Yolsuzluğa müsaade etmeyeceğimi beni tanıyan herkes bilir. Ayrıca bu benim görevimin bir parçası."

Asgari ücret çalışmalarında vergiyle ilgili birkaç alternatif olduğunu belirten Bilgin, emeklilerin geliriyle ilgili çalışma yapıldığını da bildirdi. Bilgin, bu çalışmanın kapsamlı biçimde yürütüldüğünü aktardı.

"Önceki hesabımda yazdığım hiçbir şeyi değiştirmedim"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Twitter" eleştirisine ilişkin, "Sayın Özgür Özel'in benim sosyal medya hesaplarımı bu kadar sevdiğini bilseydim kapatmazdım. Üzüldüm, çünkü o dönemde tartışmaları ve manipülasyonları bitirebilmek için kapattık. Daha sonra hesap açmadım, o fake hesapla ilgili de şikayetimiz var. Önceki hesabımda yazdığım hiçbir şeyi değiştirmedim veya silmedim. Buradan da bir şey bulamazsınız." dedi.

Diyarbakır annelerini ziyaret etmediği yönündeki eleştirilere ise Yanık, HDP'ye yönelik olarak, "Diyarbakır annelerinin çocuklarını getirin. Geçmişte arkadaşlarınız 'biz Kandil'e sırtımızı dayadık' demişlerdi. Sırtınızı dayadığınız yere sözünüz herhalde geçer. Getirin, o anneler size kırmızı halı sererler." ifadesini kullandı.

15 yaşındaki kız çocuklarının evliliklerinin onaylanması iddiasına ilişkin de Yanık, bu iddianın doğru olmadığını belirterek, 15 yaşındaki kız çocukların evliliklerini cinsel istismar olarak kabul eden yasal düzenlemeyi AK Parti'nin yaptığını hatırlattı.

"KPSS puanına göre merkezi yerleştirmeyle alım yapacağız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeli atamalarına ilişkin, "40 bin yeni kadro tahsis edildi. ÖSYM'ye 20 bin sözleşmeli sağlık personeli gönderildi. Önümüzdeki günlerde kılavuz yayınlanmış olacak. KPSS puanına göre merkezi yerleştirmeyle ve mülakat yapmadan alım yapacağız. Bunun dışında mart ayında ise 10 bini sürekli işçi, 10 bini sağlık personeli olmak üzere 20 bin personeli de ayrıca almış olacağız." bilgisini verdi.

Omicron varyantına ilişkin ise Koca, şunları kaydetti:

"Omicron varyantı var mıydı? Evet bizde var. Merak etmeyin. Şu ana kadar toplam 6 vakamız tespit edildi, 1'i İstanbul'da 5'i İzmir'de olmak üzere. Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Son derece belirtileri hafif, ayaktan takip edilen, herhangi bir sorunu olmayan hastalar. Omicron varyantıyla ilgili vatandaşımız bu anlamda tedirgin olmasın. Bu varyantla ilgili şu anki bilgiler, bulaştırıcılığı daha fazla olduğu ama etkisinin, ön bilgilerle daha düşük olabileceği şeklinde düşünüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşımızın tedbirlere devam etmesini istiyoruz."

Konuşmaların tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçeleri kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşimi saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... Sağlık, Çevre, Aile ve Çalışma bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Sağlık, Çevre, Aile ve Çalışma bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi - Son Dakika
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