Son dakika haberleri! AK Parti, Bornova'da "Türkiye'nin kazanımları ve 2023'ün önemi" başlıklı toplantı düzenledi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! AK Parti, Bornova'da "Türkiye'nin kazanımları ve 2023'ün önemi" başlıklı toplantı düzenledi

11.10.2022 10:34
Son dakika haberleri! AK Parti, Bornova'da "Türkiye'nin kazanımları ve 2023'ün önemi" başlıklı toplantı düzenledi

Son dakika haberleri... AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından Bornova ilçesinde "Türkiye'nin kazanımları ve 2023'ün önemi" başlıklı toplantı yapıldı.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından Bornova ilçesinde " Türkiye'nin kazanımları ve 2023'ün önemi" başlıklı toplantı yapıldı.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, toplantıda yaptığı konuşmada, partilerinin sokağın, milletin istikametinde doğduğunu ve 21 yıldır bunu unutmadan çalıştığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki hizmet yolculuğunun binlerce yatırım ve hizmet barındırdığını aktaran Sürekli, şunları kaydetti:

"Bütün engebelere rağmen yolumuzdan sapmadıysak, hedeflerimize bir bir ulaştıysak bunun altında davamıza olan bağlılığımız ve milletimizin iradesi vardır. Çünkü biz, dört duvar arasında siyaset yapmıyoruz. Millete karşı hiç kör, sağır ve dilsiz olmadık. Halkın yanındayız, evindeyiz, tarlasındayız, işyerlerindeyiz. Bir yandan dünyayı sarsan ekonomik gelişmelerle mücadele ederken, yatırımlarında hız kesmeyen öte yandan terörle mücadelesini sürdürürken, uluslararası arenada Türkiye'yi bir güç haline getiren politikaları üreten AK Parti iktidarı doğru bildiğinden şaşmayacaktır. Oturduğu yerden ahkam kesen, başladığı işi bitiremeyen, işleyen bir yatırımı sürdüremeyen, sözlerini tutamayan, halkı dillerinden düşürmeyip hizmetsiz bırakan, bahanesi hiç bitmeyenler iyi bilsin ki biz çalışmaya ve yanlış gördüklerimizi yerinde anlatmaya devam edeceğiz. CHP'nin çöp-çamur-çukur siyasetine inat, üretmeye ve doğruları söylemeye devam edeceğiz. 2023 seçimlerinde sandığa gidecek olan milletimiz bu iki tutumun farkını iradesiyle ortaya koyacaktır. İcraat mı laf ebeliği mi? Hep birlikte göreceğiz. O zamana kadar da yaptıklarımızı, yapmakta olduklarımızı anlatmaya devam edeceğiz."

"Türkiye büyüdü"

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ise ekonomik tabloyu değerlendirerek yılbaşına kadar fiyatlara ilişkin çok daha olumlu gelişmeler yaşanacağını belirtti.

Türkiye'nin dünyada yaşanan fiyat artışlarından etkilenmemek için muhalefetin ve bazı iktisatçıların aksine bir yol izleyerek başarılı olduğunu dile getiren Kırkpınar, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız 'faizleri düşüreceğiz.' dedi. Her şeye rağmen faizleri düşük tuttuk. Bu süreç ekonomimizi hep canlı tuttu. Hep ürettik, istihdam arttı, ihracat arttı ve Türkiye büyüdü. Dünyada, faizleri yükseltenlerde çok ciddi bir resesyon söz konusu. Bizler faizleri düşük tutarak ekonomin canlı olmasını sağladık. İhracatımız 250 milyar doların üzerine çıktı. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere büyük ticari ekonomik kuruluşlar yüksek faizin bir çare olmadığını söylemeye başladı. Şimdi AK Parti hükümetinin düşük faiz politikası ne kadar anlamlı olduğu tescillendi."

AK Parti İzmir İl Siyasi ve Hukuki İşleri Başkanı Ali Aslan, Bornova İlçe Başkanı Veysel Gündoğan da programda birer konuşma yaptı.

Etkinlikte güvenlik ve terör uzmanı Coşkun Başbuğ ise son 21 yılda savunma sanayinde atılan adımları anlattı.

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Kaynak: AA

AK Parti, Bornova, Türkiye, İzmir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! AK Parti, Bornova'da 'Türkiye'nin kazanımları ve 2023'ün önemi' başlıklı toplantı düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! AK Parti, Bornova'da "Türkiye'nin kazanımları ve 2023'ün önemi" başlıklı toplantı düzenledi - Son Dakika
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