Son dakika haberleri | AK Parti'li Subaşı: "Merhum Erbakan hayatta olsaydı Recep Tayyip Erdoğan'ı alkışlardı" - Son Dakika
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Son dakika haberleri | AK Parti'li Subaşı: "Merhum Erbakan hayatta olsaydı Recep Tayyip Erdoğan'ı alkışlardı"

30.03.2022 13:50
Son dakika haberleri | AK Parti'li Subaşı: "Merhum Erbakan hayatta olsaydı Recep Tayyip Erdoğan'ı alkışlardı"

Son dakika haber... AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, "Merhum Erbakan hayatta olsaydı, okullara Kur'an-ı Kerim dersi koyan, peygamberimizin hayatını ders olarak okutan Recep Tayyip Erdoğan'ı alkışlardı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, "Merhum Erbakan hayatta olsaydı, okullara Kur'an-ı Kerim dersi koyan, peygamberimizin hayatını ders olarak okutan Recep Tayyip Erdoğan'ı alkışlardı." dedi.

Subaşı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Erbakan Hoca yaşasaydı CHP ile hareket ederdi." şeklindeki sözlerine çok şaşırdığını ifade etti.

Erbakan'ın siyasi hedeflerinin hepsini Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiğini söyleyen Subaşı, şöyle konuştu:

"Merhum Erbakan hayatta olsaydı okullara Kur'an-ı Kerim dersi koyan, peygamberimizin hayatını ders olarak okutan Recep Tayyip Erdoğan'ı alkışlardı. Temel Bey herhalde unutmamıştır; merhum Erbakan'ı ilerlemiş yaşında hapse girmekten kurtaran, CHP'nin karşı çıkmasına rağmen yasal değişikliği yapan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Merhum Erbakan'ın rüyası Ayasofya'yı ibadete açan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ayasofya'nın ibadete açılmasının iptali için mücadele eden CHP değil miydi?"

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Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekili, Balıkesir, Subaşı, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | AK Parti'li Subaşı: 'Merhum Erbakan hayatta olsaydı Recep Tayyip Erdoğan'ı alkışlardı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | AK Parti'li Subaşı: "Merhum Erbakan hayatta olsaydı Recep Tayyip Erdoğan'ı alkışlardı" - Son Dakika
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