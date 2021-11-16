Üye Girişi
Son dakika haberleri | AK Partili Karahocagil, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Amasya'ya yapılan yatırımları anlattı - Son Dakika

Son dakika haberleri | AK Partili Karahocagil, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Amasya'ya yapılan yatırımları anlattı

16.11.2021 17:37
Son dakika haberleri | AK Partili Karahocagil, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Amasya'ya yapılan yatırımları anlattı

Bir son dakika haberine göre AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, gençliğin gelecekleri olduğunu belirterek, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Amasya'ya yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, gençliğin gelecekleri olduğunu belirterek, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Amasya'ya yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetinin tüm ülkeye yaptığı güzelliklerden Amasya'nın da nasibini aldığını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığının ilde yaptığı yatırımlara değinen Karahocagil, "Gençliğimiz bizim geleceğimiz, onların isteklerini, onların taleplerini dinleyip hak ettikleri değeri fazlasıyla vermek ilk hedeflerimizden." dedi.

Karahocagil, gençliğe sahip çıkma adına 81 ile açılan üniversiteler, gençlik merkezleri, gençlik kampları, çim sahalar, halı sahalar, basketbol ve voleybol sahaları, kapalı spor salonları, olimpik-yarı olimpik havuzlar gibi pek çok eserin Amasya'ya da kazandırıldığını bildirdi.

Amasya'nın sadece 2019'dan sonra aldığı yatırımların toplam bütçesinin 170 milyon lirayı bulduğunu belirten Karahocagil, 2002'den önce 1 yurt müdürlüğü ile 5 blokta 1000 öğrenciye hizmet verilirken 2019 sonrasında 8 yurt müdürlüğünde 19 blokta 5000 öğrenciye hizmet verildiğini kaydetti.

Karahocagil, bakanlıkça 2022 de talepte bulunan köylere basketbol ve voleybol sahaları, sentetik futbol sahaları, Amasya merkezde tenis kortu ve 1000 kişilik yurt ile Suluova ve Taşova'da 500 kişilik yurt yapılmasının planlandığını duyurdu.

Mustafa Levent Karahocagil, Milletvekili, AK Parti, Amasya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | AK Partili Karahocagil, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Amasya'ya yapılan yatırımları anlattı - Son Dakika


Son Dakika

Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! 17:30 Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Babası tarafından dövülerek yaşamını yitiren bebeğin annesi dehşet anını anlattı 17:09 Babası tarafından dövülerek yaşamını yitiren bebeğin annesi dehşet anını anlattı Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak 16:58 Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın 16:47 Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Babası tarafından dövülen üç aylık bebek, yaşamını yitirdi 16:02 Babası tarafından dövülen üç aylık bebek, yaşamını yitirdi Drift şovu sonrası hem ehliyeti gitti, hem de 6 bin 700 lira ceza aldı 15:58 Drift şovu sonrası hem ehliyeti gitti, hem de 6 bin 700 lira ceza aldı
Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı 15:52 Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler 15:35 Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler

Son Dakika Haberleri
17:36 Dolar 10.28 yine rekor kırdı
17:29 Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!
17:12 Kasımpaşa'da silahlı çatışma!
17:08 Babası tarafından dövülerek yaşamını yitiren bebeğin annesi dehşet anını anlattı
17:02 Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Sarıyer'e başkan oluyor
16:58 Ünlülerin yılbaşı tarifesi belli oldu
16:58 Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak
16:48 Son Dakika: Rakibimizin Karadağ'ın forveti Djurdjevic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
16:46 Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın
16:45 Oğlunun mutfağa kilitlediği talihsiz kadın, camdan isyan etti
Dolar 10.28 yine rekor kırdı Dolar 10.28 yine rekor kırdı         
17:37
Kasımpaşa'da silahlı çatışma! Kasımpaşa'da silahlı çatışma!         
17:13
Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Sarıyer'e başkan oluyor Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Sarıyer'e başkan oluyor         
17:02
Son Dakika: Rakibimizin Karadağ'ın forveti Djurdjevic'in koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Rakibimizin Karadağ'ın forveti Djurdjevic'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:48
TSK'nın elinde kimyasal silah var mı? sorusuna Bakan Akar: Böyle bir şey söz konusu değil TSK'nın elinde kimyasal silah var mı? sorusuna Bakan Akar: Böyle bir şey söz konusu değil         
16:09
Müge Anlı'da öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı Müge Anlı'da öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı         
16:00
Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım         
15:55
Günde 20 diş değiştiriyor, önüne ne çıkarsa güçlü çenesiyle ezip öldürüyor Günde 20 diş değiştiriyor, önüne ne çıkarsa güçlü çenesiyle ezip öldürüyor         
15:40
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar         
15:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir         
14:56
Profilo resmen iflas etti Profilo resmen iflas etti         
14:51
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı         
14:29
Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap         
14:05
Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı         
14:02
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 17:43:18. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | AK Partili Karahocagil, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Amasya'ya yapılan yatırımları anlattı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement