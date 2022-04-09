Son dakika haberleri! Aliyev ve Putin, Brüksel toplantısını görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Aliyev ve Putin, Brüksel toplantısını görüştü

09.04.2022 18:50
Son dakika haberleri! Aliyev ve Putin, Brüksel toplantısını görüştü

Son dakika habere göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Brüksel'de Azerbaycan, Ermenistan ve AB arasında gerçekleştirilen üçlü toplantı ele alındı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Brüksel'de Azerbaycan, Ermenistan ve AB arasında gerçekleştirilen üçlü toplantı ele alındı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Aliyev'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i arayarak telefon görüşmesi yaptığı ve iki lider arasında yapılan telefon görüşmesinde, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in girişimiyle ve katılımıyla 6 Nisan'da Brüksel'de Avrupa Birliği, Azerbaycan ve Ermenistan arasında gerçekleştirilen üçlü bir toplantının ele alındığı ifade edildi. Aliyev, Putin ile yaptığı görüşmede, Azerbaycan'ın Ermenistan ile devletlerarası ilişkilerin kurulması için sunduğu 5 temel maddeyi, Ermenistan'ın kabul ettiğini iletti. Telefon görüşmesi sırasında Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir barış anlaşması taslağı hazırlamak için bir çalışma grubunun kurulması, sınırların belirlenmesi için komisyon kurulması ve ayrıca Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan'ın katılımıyla ulaştırma konularındaki çalışma grubunun faaliyetleri ve sonraki temasların da ele alındığı kaydedildi.

Devlet başkanları ayrıca, Azerbaycan ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin mevcut durumu ve iki ülke arasındaki sıkı işbirliğinin sürdürülmesi konusundaki kararlılıklarını dile getirdi. - BAKÜ

YORUMLAR
500
Aliyev, Ermenistan'ın, ilişkilerin normalleşmesi için sundukları teklifi kabul ettiğini bildirdi Aliyev, Ermenistan'ın, ilişkilerin normalleşmesi için sundukları teklifi kabul ettiğini bildirdi Putin, Aliyev ve Paşinyan ile Karabağ'ı görüştü Putin, Aliyev ve Paşinyan ile Karabağ'ı görüştü

Vladimir Putin, Ermenistan, Azerbaycan, Brüksel, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! Aliyev ve Putin, Brüksel toplantısını görüştü - Son Dakika


Son Dakika
18:41 Yürüyüşe çıkan genç kız, 7 köpeğin saldırısına uğradı
18:23 İngiltere Başbakanı Johnson, Kiev'e gelerek Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
18:12 Çaykur Rizespor, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti! Fenerbahçe-Galatasaray maçının önemi daha da arttı
18:02 Real Madrid mağlubiyeti sonrası Chelsea'den büyük başarı
17:35 Kinder çikolata ürünlerinde Salmonella bakterisi bulunmuştu! Belçika, Ferrero şirketine ait fabrikayı geçici olarak kapattı
17:31 Jaap Uilenberg'in sert eleştirdiği TFF'den yanıt geldi: Bu saygısızca ve haddini aşan açıklamalarını kabul etmiyoruz
17:23 Ali Koç'tan kürsüde Uğur Dündar'a gönderme: Kovaladığımız insanlar sayenizde kulübe giriyor, dikkat edin
17:15 Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi! Sarsıntı çevre illerde hissedildi
17:08 Yeni başkan Uğur Dündar oldu! Fenerbahçe'nin sosyal medya paylaşımı tepki çekti
16:52 Askeri araçla otomobil çarpıştı: 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 18:59:40. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Aliyev ve Putin, Brüksel toplantısını görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement