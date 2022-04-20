Son dakika haberleri... CHP'li Antmen: "İktidarları uğruna devleti, milleti ateşin içine attılar" - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... CHP'li Antmen: "İktidarları uğruna devleti, milleti ateşin içine attılar"

20.04.2022 13:50
Son dakika haberleri... CHP'li Antmen: "İktidarları uğruna devleti, milleti ateşin içine attılar"

Edinilen son dakika haberine göre CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, iç ve dış politika nedeniyle benzeri görülmemiş göçmen anlayışıyla karşı karşıya kalındığını savunarak, "AKP rejimi kendi iktidarlarının devamlılığı uğruna devleti ve milleti belki de onlarca yıl sürecek bir tehlikenin, ateşin içine attılar.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, iç ve dış politika nedeniyle benzeri görülmemiş göçmen anlayışıyla karşı karşıya kalındığını savunarak, "AKP rejimi kendi iktidarlarının devamlılığı uğruna devleti ve milleti belki de onlarca yıl sürecek bir tehlikenin, ateşin içine attılar." dedi.

Antmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dünyada en çok sığınmacı ve göçmen bulunan ülkenin Türkiye olduğunu, Türkiye'nin bu konuda birinciliği kimseye bırakmadığını öne sürdü.

Bu durumun, ekonomik yoksulluk yaşayan vatandaşları ciddi anlamda rahatsız ettiğini, vatandaşların, iktidardan bunu çözmesini ivedilikle beklediğini iddia eden Antmen, "AKP'nin yanlış dış ve iç politikaları nedeniyle dünyada eşi benzeri görülmemiş bir göçmen anlayışıyla karşı karşıya kaldık. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP rejimi kendi iktidarlarının devamlılığı uğruna devleti ve milleti belki de onlarca yıl sürecek bir tehlikenin, ateşin içine attılar." diye konuştu.

Bugüne kadar sığınmacılara 50 milyar dolar harcandığını iddia eden Antmen, bu para sığınmacılara verilse ülkelerine "paşa paşa" gideceklerini savundu.

Son dakika haberleri... CHP'li Antmen: İktidarları uğruna devleti, milleti ateşin içine attılar
Son dakika haberleri... CHP'li Antmen: İktidarları uğruna devleti, milleti ateşin içine attılar

YORUMLAR
500
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan 'Suriyeli sığınmacı' açıklaması: Suriye hükümetiyle görüşme başlatıyoruz Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan 'Suriyeli sığınmacı' açıklaması: Suriye hükümetiyle görüşme başlatıyoruz Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan sığınmacılarla ilgili açıklama Açıklaması Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan sığınmacılarla ilgili açıklama Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Mülteci, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri... CHP'li Antmen: 'İktidarları uğruna devleti, milleti ateşin içine attılar' - Son Dakika


Son Dakika
13:51 Kremlin: Barış anlaşmasının taslağını Ukrayna'ya ilettik, top Kiev'in sahasında
13:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriyeli sığınmacıların dönüşü için "huzurlu ortam "vurgusu yaptı: Kendileri dönecekler
13:43 Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakcı, Beşiktaşlı oluyor! Temaslar başladı
13:39 3 kez AK Parti'den aday adayı olmuştu! Eski futbolcu Tanju Çolak: Artık AK Parti ile aynı düşüncede değilim
13:25 Evinizi yabancı zenginlere kiralamak isterken iki kez düşünün: Tinder avcısı kılığındaki dolandırıcılar iş başında
13:11 2 yıl önce İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı
13:02 Psikolog Esra Ezmeci'den "Çok ateşliyim, kimse beni tatmin edemiyor" diyen takipçisine şaşırtan yanıt
12:59 Erdoğan'dan Pençe-Kilit Harekatı açıklaması: Yakında Kandil diye bir yer kalmayacak
12:58 Seçim vaktinde mi yapılacak? Galatasaray'ın itirazı cuma günü görüşülecek
12:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisiyle görüşmek isteyen kanser hastası kadının ricasını kırmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 13:56:49. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... CHP'li Antmen: "İktidarları uğruna devleti, milleti ateşin içine attılar" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement