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Cumhurbaşkanı Erdoğan Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile görüştü

17.12.2021 13:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile video konferans sistemiyle görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile görüştü

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile video konferans sistemiyle görüştü.

Görüşmede, Türkiye'nin aynı yıl içerisinde uzaya iki uydu birden fırlatan ender ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Musk, inşallah 19 Aralık tarihinde SpaceX vasıtasıyla Türksat 5B uydumuzu uzaya fırlatacağız. Bu yılın ocak ayında Türksat 5A uydusunu uzaya fırlatmıştık. Aynı sene içinde iki uydu fırlatan ender ülkelerden olduk" dedi.

Türksat 5A uydusu fırlatıldıktan sonra çocuklardan bir uydunun ve uzayın hayallerinde nasıl bir yer kapladığını resmetmelerini istediklerini belirten Erdoğan, "Evlatlarımızdan muhteşem geri dönüşler aldık. 5 binden fazla resim tarafımıza ulaştı. Her biri çok güçlü ve güzel hayallerin ürünü olan bu 5 bin resmi de dijital menkul NFT haline getirerek Türksat 5B'yi oluşturduk. Bu güzel ve çok anlamlı NFT'yi size hediye etmek isterim. Çocuklarımızın gözlerinde oluşan pırıltı ileride Türkiye'nin uydu teknolojileri alanında, otonom teknolojileri alanında, yapay zeka alanında siber dünyada nelerde olacağının ispatı niteliğindedir" diye konutu.

Elon Musk ise anlamlı hediye için Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile görüştü

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Elon Musk, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile görüştü - Son Dakika


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