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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehit yakınlarına hakaret edenlerin bizim de, milletimizin de gözünde milletvekilliği sakıt olmuştur" - Son Dakika

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehit yakınlarına hakaret edenlerin bizim de, milletimizin de gözünde milletvekilliği sakıt olmuştur"

17.11.2021 13:03

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hukuki süreç nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın şehit yakınlarına hakaret edenlerin bizim de, milletimizin de gözünde milletvekilliği sakıt olmuştur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hukuki süreç nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın şehit yakınlarına hakaret edenlerin bizim de, milletimizin de gözünde milletvekilliği sakıt olmuştur. Bu küfürsüz, terbiyesiz, yüzsüz, erdemsiz kişiliklere hak ettikleri dersin her platformda ve sandıkta mutlaka verileceğine inanıyorum" dedi.

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine vefat eden mütefekkir, şair, yazar ve mücadele insanı Sezai Karakoç'a rahmet dileyerek başladı. Erdoğan, "Yakınlarının, sevenlerinin bir medeniyet tasavvuru olarak gördüğü, kendisini takip edenlerin, tüm insanlığın, tüm İslam aleminin başı sağ olsun. Bu müstesna değerimizin vefatı hepimiz için çok önemli bir kayıptır. Kendisi İslam medeniyetini aynı zamanda bir fikir medeniyeti olarak telakki ediyordu. İnsanı düşüncesi dirilmeden inancı dirilmeyecek, inancı dirilmeden sanatı ve edebiyatı dirilmeyecek bir varlık olarak görüyordu. Sanatını da bu diriliş ağacının gövdesi etrafında şekillendirmiştir. Onun 'Ben Müslümanım, insanlığın türküsünü söylüyorum' sözü bile hepimizi üzerinde uzun uzun düşündürmeye yeterli mesajlarla yüklüdür. Bugünkü gençlerin ve sonraki kuşakların kendisinden öğrenecek çok şeyi, alacak feyzi ve ilhamı olduğuna inanıyorum. Mona Roza'sız anmak olmaz" dedi.

Sezai Karakoç'un Mona Roza şirini seslendiren Erdoğan, "Ebedi dirilişine kavuşan Sezai Karakoç'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanlığına seçilen Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'a da yeni görevinde başarılar dileyen Erdoğan, "Prof. Dr. Naci Bostancı hocamız 2023 seçimleri hazırlıklarında önemli sorumluklar üstleneceği için görevinden affını istedi. Bugüne kadar yaptığı hizmetler için şahsım, grubum adına ayrıca teşekkür ediyorum. Kendisiyle yeni vazife alanlarında yakın çalışmayı sürdüreceğiz. İsmet Yılmaz arkadaşımız başarılı hizmetleri olan, 2011 yılından beri bakan, meclis başkanı, milletvekili olarak görev üstlenen tecrübeli bir arkadaşımızdır. Sizler ne kadar iyi çalışırsanız demokrasimizin üç saç ayağından biri olan yasamanın gücü ve itibarı o derece artar. Meclisimiz milletimizin göz bebeğidir" açıklamasında bulundu.

Lütfü Türkkan'ın bir şehit yakınına küfür etmesini de sert sözlerle eleştiren Erdoğan şunları kaydetti:

"Hukuki süreç nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın şehit yakınlarına hakaret edenlerin bizim de, milletimizin de gözünde milletvekilliği sakıt olmuştur. Bu küfürsüz, terbiyesiz, yüzsüz, erdemsiz kişiliklere hak ettikleri dersin her platformda ve sandıkta mutlaka verileceğine inanıyorum. Hele hele genel başkanı bir bayan olanın küfrü asla yenilir yutulur değildir. Bir bayanın ağzından 'Yavşak, yavşaklar' diye bir ifade çıkar mı ya? Ne yazık ki bu çatının altı bunu da gördü. Millet bu bayana gereken dersi, gereken cevabı 2023 Haziran'ında verecektir. Zira bu çatının altı bu tür kadınlara asla müsaade etmez."

Grup toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sezai Karakoç'un bir şiirini seslendirdiği video gösterimi yapıldı. Ardından Sezai Karakoç için Fatiha okundu. - ANKARA

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehit yakınlarına hakaret edenlerin bizim de, milletimizin de gözünde milletvekilliği sakıt olmuştur
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehit yakınlarına hakaret edenlerin bizim de, milletimizin de gözünde milletvekilliği sakıt olmuştur
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehit yakınlarına hakaret edenlerin bizim de, milletimizin de gözünde milletvekilliği sakıt olmuştur
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehit yakınlarına hakaret edenlerin bizim de, milletimizin de gözünde milletvekilliği sakıt olmuştur
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehit yakınlarına hakaret edenlerin bizim de, milletimizin de gözünde milletvekilliği sakıt olmuştur
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehit yakınlarına hakaret edenlerin bizim de, milletimizin de gözünde milletvekilliği sakıt olmuştur
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehit yakınlarına hakaret edenlerin bizim de, milletimizin de gözünde milletvekilliği sakıt olmuştur

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti, TBMM, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şehit yakınlarına hakaret edenlerin bizim de, milletimizin de gözünde milletvekilliği sakıt olmuştur' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehit yakınlarına hakaret edenlerin bizim de, milletimizin de gözünde milletvekilliği sakıt olmuştur" - Son Dakika
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