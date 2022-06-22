Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan prensi Selman'a Ankara'yı tanıttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Prensi Selman'a Ankara'yı tanıttı
ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yemek sonrası külliye balkonundan Ankara'yı tanıttı.
Kaynak: İHA
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