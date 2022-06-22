Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan prensi Selman'a Ankara'yı tanıttı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan prensi Selman'a Ankara'yı tanıttı

22.06.2022 22:08

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Prensi Selman'a Ankara'yı tanıttıANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yemek sonrası külliye balkonundan Ankara'yı tanıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Prensi Selman'a Ankara'yı tanıttı

ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yemek sonrası külliye balkonundan Ankara'yı tanıttı.

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan prensi Selman'a Ankara'yı tanıttı - Son Dakika

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