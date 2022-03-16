Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristlerin tepelerine biniyor, inlerini başlarına geçiriyoruz" - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristlerin tepelerine biniyor, inlerini başlarına geçiriyoruz"

16.03.2022 15:55

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristlerin tepelerine biniyor, inlerini başlarına geçiriyoruz" -"Dünya harp tarihini yeniden yazan yerli ve milli İHA'larla Suriye'deki, Irak'taki terör baronlarına nefes aldırmıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristlerin tepelerine biniyor, inlerini başlarına geçiriyoruz"

-"Dünya harp tarihini yeniden yazan yerli ve milli İHA'larla Suriye'deki, Irak'taki terör baronlarına nefes aldırmıyoruz. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız"

-"Kandan ve gözyaşından beslenen bu cinayet şebekesinin ülkemizin şahlanışını engellemesine izin vermedik. Onlar tehdit ettiler, biz tek bir adım dahi geri adım atmadık. Onlar yıktılar, biz hep daha güzelini, sağlamını inşa ettik"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne katıldı.

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristlerin tepelerine biniyor, inlerini başlarına geçiriyoruz
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristlerin tepelerine biniyor, inlerini başlarına geçiriyoruz
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristlerin tepelerine biniyor, inlerini başlarına geçiriyoruz

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Uluslararası İyilik Ödülleri' töreninde konuştu: (3) Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Uluslararası İyilik Ödülleri' töreninde konuştu: (3) Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dün Irak'tan, Suriye'den, Afganistan'dan gelmişlerdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dün Irak'tan, Suriye'den, Afganistan'dan gelmişlerdi.

Recep Tayyip Erdoğan, İhlas Haber Ajansı, Milli, Irak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Teröristlerin tepelerine biniyor, inlerini başlarına geçiriyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristlerin tepelerine biniyor, inlerini başlarına geçiriyoruz" - Son Dakika
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