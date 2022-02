Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan bağımlılığa karşı tek yürek olma çağrısı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan bağımlılığa karşı tek yürek olma çağrısı

"Tüm kesimlerini bir kez daha zararlı alışkanlıklara ve bağımlılığa karşı tek yürek olmaya davet ediyorum"

"Covid salgınıyla mücadele ederken diğer taraftan adeta sessiz bir salgın olan bağımlılığa karşı mücadelemizi de elden bırakamayız"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Covid salgınıyla mücadele ederken diğer taraftan adeta sessiz bir salgın olan bağımlılığa karşı mücadelemizi de elden bırakamayız. Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra tüm kesimlerini bir kez daha zararlı alışkanlıklara ve bağımlılığa karşı tek yürek olmaya davet ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'nun 4'üncü toplantısında konuştu.

Uyuşturucu, tütün, alkol gibi madde bağımlılıkları ile sanal bağımlılık ve kumar gibi davranışsal bağımlılıklarla mücadelenin son derece önem verdikleri ve üst seviyede takip ettikleri konuların başında geldiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, toplantının gündemine ilişkin, "Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'nda bulunan 12 Bakanımız, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikalar Kurulu Başkan Vekilimiz ve davet edilen ilgili kurum temsilcilerimiz ile bir aradayız.2022 yılının bu ilk toplantısında; zararlı alışkanlıklara karşı izlediğimiz temel stratejileri, eylem planlarının uygulama sonuçlarını ve mücadelede geldiğimiz noktayı değerlendireceğiz. Tüm bağımlılık türlerine karşı nesillerimizin koruyucu politikalarla desteklenmesi ve tedaviye erişimin etkin hale getirilmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Bir önceki Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda pek çok alanda ilerleme sağlandığını ve somut adımlar atıldığını kaydeden Oktay, bu kapsamda uyuşturucuyla mücadelede illerinin risk haritalarının oluşturulduğunu, 81 ilde uyuşturucuyla mücadelenin daha etkin hale geldiğine dikkat çekti.

Yükseköğretim Kurulu tarafından "Üniversitelere Yönelik Bağımlılık ile Mücadele Eylem Planı" hazırlandığını aktaran Oktay, İçişleri Bakanlığının narkotimler ile madde kullanımına nefes aldırmayan operasyonlarını sürdürdüğünü, whatsapp ihbar hatları ve "UYUMA" mobil uygulaması ile tüm vatandaşların bağımlılıkla mücadeleye destek vermesinin sağlandığını belirtti.

Oktay, zehir tacirlerine yönelik gerçek 2021 yılında narkotimlerin gerçekleştirdiği operasyonlarda, 2015 yılına oranla yüzde 195 artış gerçekleştiğini bildirerek, "Yine Kurul toplantısında aldığımız kararlar kapsamında; uyuşturucu kullanım ve satış alanı olarak kullanılma riski olan 110 bine yakın metruk binanın yüzde 83'ü, yıkım ve restorasyon gibi tedbirlerle kontrol altına alınmıştır. Gençlerimizin bağımlılık çıkmazının değil bağımlılıkla mücadelenin gönüllü birer parçası olmalarını sağlamak için, bağımlılık konusuna Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından öncelik verilmiştir" dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından bağımlı hastaların tedaviye erişimini kolaylaştırmak için özelleşmiş tedavi merkezlerinin sayı ve kapasitesinin artırıldığını söyleyen Oktay, tedavi merkezi sayısının 2018 yılında 113 iken bugün 137'ye yükseldiğini, 81 ilde yaygınlaştığını ifade etti. Tedavi merkezlerindeki yatak kapasitesinin yüzde 92 artış gösterdiğini kaydeden Oktay, şunları söyledi;

"Danışmanlık, tedavi, rehabilitasyon ve sosyal uyum süreçlerinin tamamını kapsayacak şekilde bütüncül bir anlayışla kısa adı BAHAR olan "Bağımlı Hastalar İçin Rehabilitasyon Modeli" hayata geçirilmiştir. Bu çalışmaların etkisiyle uyuşturucu kullanımına bağlı ölümlerde 2021 yılında 2017'ye oranla, yüzde 79'luk azalma sağlamış durumdayız. Bunlarla birlikte tütün mamullerinin içeriğini tespit edecek Türkiye'nin ilk laboratuvarının kuruluşunda son aşamaya gelinmiştir. Faaliyete geçtiğinde tütün ürünlerinin içeriklerini teyit edebilecek yerli imkana kavuşmuş olacağız."

Daha önce alınan Kurul Kararları doğrultusunda; makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresinin yasa dışı üretim ve ticaretini önlemeye yönelik cezai yaptırımlar da dahil bazı mevzuat düzenlemelerinin gerçekleştiğini anımsatan Oktay, "Bu toplantımızda yapılan iyileştirmelerin sonuçlarını ve ilave mevzuat düzenlemelerine ihtiyaç olup olmadığını değerlendireceğiz. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından "Türkiye'deki Ebeveyn ve Çocukların İnternet Kullanım Alışkanlıkları Araştırması" ile TUİK tarafından "Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması tamamlanmıştır" dedi.

Oktay, internetteki zararlı içeriklerden özellikle çocukları koruyan "Güvenli İnternet Hizmeti"nin yaygınlaştırıldığı, internet erişim sağlayıcılarının her bir yeni aboneliği "aile profili" filtresiyle başlattıklarını aktardı.

Bağımlılıkla mücadelenin bir kişinin değil her kişinin, bir kurumun değil her kurumun sorumluluğu olduğunun bilincinde olduklarını ifade eden Oktay, "Bakanlıklarımız, kurumlarımız, sorumluluk alanları çerçevesinde bağımlılık konusunda hem önleyici hem de tedavi edici hizmetleri aralıksız sürdürmektedir. Tüm bağımlılıkların üzerine birlikte, topyekün bir iradeyle üzerine gitmediğimiz her gün yeni bağımlılık riskleri hayatımıza girmekte, elektronik sigaralardan meta/sanal bağımlılıklara, toplum yeni tehditlerle karşı karşıya kalabilmektedir. Covid salgınıyla mücadele ederken diğer taraftan adeta sessiz bir salgın olan bağımlılığa karşı mücadelemizi de elden bırakamayız" açıklamasında bulundu.

"Tüm zararlı alışkanlıklardan münezzeh bir yaşam alanını hepimiz için birlikte sağlayalım"

Geçtiğimiz toplantıda alınan bağımlılıkla mücadele kampanyası kararının bu yıl hayata geçirilmesinde kararlı olunduğunu belirten Oktay, "Ülkemiz, milletimiz, evlatlarımız için, ortak dille yürüteceğimiz Bağımlılıkla Mücadele Kampanyamızın detaylarını önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşacağız. Kampanyamız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürüyecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteleri, gençlerimizi, sivil toplum kuruluşlarını, meslek örgütlerini; milletvekillerimizi, öğretmenlerimizi, doktorlarımızı, sağlık personelimizi, güvenlik güçlerimizi, yargı mensuplarımızı, ana babaları; toplumun tüm kesimlerini bir kez daha zararlı alışkanlıklara ve bağımlılığa karşı tek yürek olmaya davet ediyorum. Dumansız hava sahasını benimsediğimiz gibi tüm zararlı alışkanlıklardan münezzeh bir yaşam alanını hepimiz için birlikte sağlayalım" ifadelerini kullandı.

Oktay çağrıda bulunarak, "Bağımlılığa değil yaşama sarıl" düsturuyla, her türlü bağımlılıkla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Dün "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" vesilesiyle de bir kez daha vurguladık; sağlıklı ve mutlu bir ömür için "sigara dahil tüm bağımlılıkları yarın değil bugün bırakın" Önleme, tedavi ve müdahale hizmetlerimizle, Devletimizin tüm kurumlarıyla bağımlılıkla mücadelede milletimizin yanındayız" açıklamasında bulundu.