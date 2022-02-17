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Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Kumbaracıbaşı için TBMM'de tören düzenlendi - Son Dakika

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Kumbaracıbaşı için TBMM'de tören düzenlendi

17.02.2022 12:53
Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Kumbaracıbaşı için TBMM'de tören düzenlendi

Vefat eden eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Kumbaracıbaşı için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Şeref merdivenlerinde tören düzenlendi.

Vefat eden eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Kumbaracıbaşı için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Şeref merdivenlerinde tören düzenlendi.

Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekilleri Haydar Akar ve Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, eski TBMM Başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, milletvekilleri ve ailesi katıldı. Törende Kumbaracıbaşı'nın özgeçmişi okunarak, saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Meclis Camii imamı Ahmet Yedekçi dua okudu.

Kumbaracıbaşı'nın cenazesi, Kocatepe Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Öte yandan, cenaze sırasında MHP Genel Başkanı Bahçeli arka tarafta yürüyünce Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin öne gelmesini ve Bahçeli'ye yer verilmesini istedi. - ANKARA

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Kumbaracıbaşı için TBMM'de tören düzenlendi
Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Kumbaracıbaşı için TBMM'de tören düzenlendi
Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Kumbaracıbaşı için TBMM'de tören düzenlendi
Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Kumbaracıbaşı için TBMM'de tören düzenlendi

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Bayındırlık, Onur Çetin, Ankara, Cenaze, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Kumbaracıbaşı için TBMM'de tören düzenlendi - Son Dakika


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