Son dakika haberleri | HDP'li Koçyiğit: "Hükümet, yoksulluk nafakasına göz dikti" - Son Dakika
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Son dakika haberleri | HDP'li Koçyiğit: "Hükümet, yoksulluk nafakasına göz dikti"

24.02.2022 12:55
Son dakika haberleri | HDP'li Koçyiğit: "Hükümet, yoksulluk nafakasına göz dikti"

Gelen son dakika haberlerine göre HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, hükümetin, yoksulluk nafakasına göz diktiğini ileri sürdü.

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, hükümetin, yoksulluk nafakasına göz diktiğini ileri sürdü.

Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kadınların boşandıktan sonra aldıkları nafaka hakkına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetin kadın cinayetlerine sessiz kaldığını savunan Koçyiğit, "Hükümet, 3-5 erkeğin yan yana gelerek 'Biz eski eşlerimize ödediğimiz nafaka nedeniyle yoksulluğa düşüyoruz, bu bizi mağdur ediyor.' dediğinde hemen harekete geçip bu konuda yasal düzenleme yapacak kadar pervasızlaşıyor." diye konuştu.

Kadınların haklarına el konulmaya çalışıldığını ifade eden Koçyiğit, "Hükümet, yoksulluk nafakasına göz dikmiş durumda. Burada kadınları yok sayan, kadın yoksulluğunu pekiştiren ama en önemlisi, şiddet de görse kadınları evlilik içinde kalmaya zorlayan kadın düşmanı bir anlayışın, aklın olduğunu görüyoruz. Bu, kesinlikle kabul edebileceğimiz bir mesele değil." dedi.

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Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Yoksulluk, Muş, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | HDP'li Koçyiğit: 'Hükümet, yoksulluk nafakasına göz dikti' - Son Dakika


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