HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, hükümetin, yoksulluk nafakasına göz diktiğini ileri sürdü.

Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kadınların boşandıktan sonra aldıkları nafaka hakkına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetin kadın cinayetlerine sessiz kaldığını savunan Koçyiğit, "Hükümet, 3-5 erkeğin yan yana gelerek 'Biz eski eşlerimize ödediğimiz nafaka nedeniyle yoksulluğa düşüyoruz, bu bizi mağdur ediyor.' dediğinde hemen harekete geçip bu konuda yasal düzenleme yapacak kadar pervasızlaşıyor." diye konuştu.

Kadınların haklarına el konulmaya çalışıldığını ifade eden Koçyiğit, "Hükümet, yoksulluk nafakasına göz dikmiş durumda. Burada kadınları yok sayan, kadın yoksulluğunu pekiştiren ama en önemlisi, şiddet de görse kadınları evlilik içinde kalmaya zorlayan kadın düşmanı bir anlayışın, aklın olduğunu görüyoruz. Bu, kesinlikle kabul edebileceğimiz bir mesele değil." dedi.