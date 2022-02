Son dakika haberleri... Lavrov: "Donbass'a gönderilmek üzere Kosova, Arnavutluk, Bosna Hersek'te paralı askerlerin görevlendirildiğine dair bilgiler var" - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesine gönderilmek üzere Arnavutluk, Kosova ve Bosna Hersek'ten paralı askerlerin görevlendirildiğine dair bilgiler edindiklerini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus basınına gündeme dair açıklamalarda bulundu. Batı medyasında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine dair çıkan haberleri bir kez daha yalanlayan Lavrov, "Az çok dış politikayla ilgilenen insanların tüm bunların propaganda, yalan ve uydurma olduğuna ikna olduğuna eminim. Asıl mesele, bu yalan haberleri yazanların kendi söylediklerine inanmalarıdır. Bu, gülünç. Politico dergisi işgal tarihini birkaç kez değiştirdi. Şimdi önümüzde 20 Şubat duruyor. Aynı zamanda İngiliz Dışişleri Bakanı Liz Truss aylardır her an bir işgal gerçekleşebileceğini söylüyor. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, işgalin haftalar hatta günler içinde an meselesi olduğunu söyledi. NATO'nun müttefiklerinin dışişleri bakanlarının Şubat ayı sonuna kadar beklemeleri konusunda gizlice bilgilendirildiklerini biliyoruz. Aynı zamanda ittifakın genel sekreteri Stoltenberg saldırının yüzde 100 olduğu konusunda bir bilgi olmadığını beyan ediyor. Aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanlığı, 'Ne olursa olsun tetikte olmalısınız' diyor. Onlara göre Rusya birliklerini geri çekse bile tehdit ortadan kalkmayacak" dedi. Buna rağmen Rus birliklerinin Ukrayna sınırından dönüşünün sürdüğünü söyleyen Lavrov, "Tatbikatlar sona erecek ve birlikler kışlalarına dönecek. Süreç devam ediyor. Görüyorlar" ifadelerini kullandı.

"Balkanlardan Donbass'a paralı askerler gönderilecek"

Donbass'taki mevcut durum ile ilgili konuşurken yeni bir iddia ortaya atan Lavrov, "Kosova ve Batı Balkanlar'ın diğer bazı bölgeleri suç yuvası haline geliyor. Oralarda teröristler, uyuşturucu tüccarları var. ABD tarafından da olmak üzere yavaş yavaş kışkırtılan çatışmalara katılmaları için paralı askerleri yanlarına çekiyorlar. Rusya'nın dengesini bozmak ve Donbass'a gönderilmek üzere Kosova, Arnavutluk, Bosna Hersek'te paralı askerlerin görevlendirildiğine dair bilgiler var. Şu anda bunu kontrol ediyoruz" ifadelerini kullandı. Rusya'nın sunduğu güvenlik garantileri teklifi konusunda karşılıklı cevaplar gönderdiklerini ve bu konuda istişareleri sürdürme kararı aldıklarını hatırlatan Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'le bir görüşme yapacakları konusunda anlaştıklarını da hatırlattı. - MOSKOVA