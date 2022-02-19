Üye Girişi
Son dakika haberleri... Lavrov: "Donbass'a gönderilmek üzere Kosova, Arnavutluk, Bosna Hersek'te paralı askerlerin görevlendirildiğine dair bilgiler var" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Lavrov: "Donbass'a gönderilmek üzere Kosova, Arnavutluk, Bosna Hersek'te paralı askerlerin görevlendirildiğine dair bilgiler var"

19.02.2022 00:58
Son dakika haberleri... Lavrov: "Donbass'a gönderilmek üzere Kosova, Arnavutluk, Bosna Hersek'te paralı askerlerin görevlendirildiğine dair bilgiler var"

Son dakika haberlerine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesine gönderilmek üzere Arnavutluk, Kosova ve Bosna Hersek'ten paralı askerlerin görevlendirildiğine dair bilgiler edindiklerini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesine gönderilmek üzere Arnavutluk, Kosova ve Bosna Hersek'ten paralı askerlerin görevlendirildiğine dair bilgiler edindiklerini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus basınına gündeme dair açıklamalarda bulundu. Batı medyasında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine dair çıkan haberleri bir kez daha yalanlayan Lavrov, "Az çok dış politikayla ilgilenen insanların tüm bunların propaganda, yalan ve uydurma olduğuna ikna olduğuna eminim. Asıl mesele, bu yalan haberleri yazanların kendi söylediklerine inanmalarıdır. Bu, gülünç. Politico dergisi işgal tarihini birkaç kez değiştirdi. Şimdi önümüzde 20 Şubat duruyor. Aynı zamanda İngiliz Dışişleri Bakanı Liz Truss aylardır her an bir işgal gerçekleşebileceğini söylüyor. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, işgalin haftalar hatta günler içinde an meselesi olduğunu söyledi. NATO'nun müttefiklerinin dışişleri bakanlarının Şubat ayı sonuna kadar beklemeleri konusunda gizlice bilgilendirildiklerini biliyoruz. Aynı zamanda ittifakın genel sekreteri Stoltenberg saldırının yüzde 100 olduğu konusunda bir bilgi olmadığını beyan ediyor. Aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanlığı, 'Ne olursa olsun tetikte olmalısınız' diyor. Onlara göre Rusya birliklerini geri çekse bile tehdit ortadan kalkmayacak" dedi. Buna rağmen Rus birliklerinin Ukrayna sınırından dönüşünün sürdüğünü söyleyen Lavrov, "Tatbikatlar sona erecek ve birlikler kışlalarına dönecek. Süreç devam ediyor. Görüyorlar" ifadelerini kullandı.

"Balkanlardan Donbass'a paralı askerler gönderilecek"

Donbass'taki mevcut durum ile ilgili konuşurken yeni bir iddia ortaya atan Lavrov, "Kosova ve Batı Balkanlar'ın diğer bazı bölgeleri suç yuvası haline geliyor. Oralarda teröristler, uyuşturucu tüccarları var. ABD tarafından da olmak üzere yavaş yavaş kışkırtılan çatışmalara katılmaları için paralı askerleri yanlarına çekiyorlar. Rusya'nın dengesini bozmak ve Donbass'a gönderilmek üzere Kosova, Arnavutluk, Bosna Hersek'te paralı askerlerin görevlendirildiğine dair bilgiler var. Şu anda bunu kontrol ediyoruz" ifadelerini kullandı. Rusya'nın sunduğu güvenlik garantileri teklifi konusunda karşılıklı cevaplar gönderdiklerini ve bu konuda istişareleri sürdürme kararı aldıklarını hatırlatan Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'le bir görüşme yapacakları konusunda anlaştıklarını da hatırlattı. - MOSKOVA

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Lavrov: 'Donbass'a gönderilmek üzere Kosova, Arnavutluk, Bosna Hersek'te paralı askerlerin görevlendirildiğine dair bilgiler var' Son dakika haberleri... Lavrov: "Donbass'a gönderilmek üzere Kosova, Arnavutluk, Bosna Hersek'te paralı askerlerin görevlendirildiğine dair bilgiler var" Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: 'Elimizde Arnavutluk, Kosova ve Bosna Hersek'ten, Donbas'a paralı askerler gönderildiğine dair bilgiler var'... Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: "Elimizde Arnavutluk, Kosova ve Bosna Hersek'ten, Donbas'a paralı askerler gönderildiğine dair bilgiler var"... Son dakika haberleri... Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: 'Bu kriz bir Ukrayna krizi değil, bu bir Rusya krizi' Son dakika haberleri... Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "Bu kriz bir Ukrayna krizi değil, bu bir Rusya krizi"

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Kosova, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri... Lavrov: 'Donbass'a gönderilmek üzere Kosova, Arnavutluk, Bosna Hersek'te paralı askerlerin görevlendirildiğine dair bilgiler var' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:07 Son Dakika: Biden'dan korkutan Ukrayna açıklaması: Rusya önümüzdeki günlerde Kiev'i hedef alacak
00:58 Messi'ye ağır darbe! Barcelona'dan ayrılmasının nedeni arkadaşıymış
00:45 Vladimir Putin'den kritik hamle! Yedekte bulunan askerlerin eğitilmesi için karar imzaladı
23:56 Türkiye Kupası'nda büyük final! Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
23:53 Tunceli'de acı olay! Sünnet yemeğinde rahatsızlanan 9 yaşındaki Muhammed Ali hayatını kaybetti
23:31 Tecrübeli yorumcu Hıncal Uluç'tan çarpıcı tespit: Fenerbahçe, Ronaldo'yu alabilirdi
23:27 Cübbeli Ahmet, canlı yayında gündem olacak açıklamalar yaptı: İdam getirilsin, bunları Sultan Ahmet'te sallandıracaksın
23:03 Tecrübeli hoca Hamza Hamzaoğlu maç sonu istifa sinyali: Bir şeyler yolunda gitmiyorsa, bize düşen bir görev varsa da bunu çekinmeden yaparız
22:49 Meteoroloji hava tahmin raporunu yayınladı! İstanbul dahil birçok ilde 3 gün boyunca kuvvetli sağanak yağacak
22:44 Ulusal Kanal'a konuk olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Hayal satma peşinde değilim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 01:26:25. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Lavrov: "Donbass'a gönderilmek üzere Kosova, Arnavutluk, Bosna Hersek'te paralı askerlerin görevlendirildiğine dair bilgiler var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement