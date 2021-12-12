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Son dakika haberleri! Milli Eğitim ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda - Son Dakika

Son dakika haberleri! Milli Eğitim ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda

12.12.2021 20:26
Son dakika haberleri! Milli Eğitim ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda

Son dakika habere göre CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan,"Doğru adımlar atılmış olsa bile bu kadar sık bakan değişikliğiyle eğitim sistemimizin başarılı olması mümkün müdür?

CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan,"Doğru adımlar atılmış olsa bile bu kadar sık bakan değişikliğiyle eğitim sistemimizin başarılı olması mümkün müdür? 6 kez lise, 3 kez üniversite sınavları olmak üzere 9 kez sınav sistemi değiştirildi." dedi.

CHP milletvekilleri, TBMM Genel Kurulunda görüşülen Milli Eğitim ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, Ulaştırma Bakanlığı için bütçeden 62 milyar 531 milyon lira ayrıldığını ancak döviz kurlarındaki hızlı yükselişle bütçenin yarısına yakınının yok olduğunu söyledi.

Emecan, Türkiye'de yük ve yolcu taşımacılığının yüzde 88 oranında kara yoluyla yapıldığını belirterek, "Demiryollarının yük taşımacılığındaki payı yüzde 4,96'da, yolcu taşımacılığındaki payı ise yüzde 1'de kaldı." ifadesini kullandı.

Önümüzdeki yıl kamu-özel iş birliği ulaşım projeleri için ayrılan toplam garanti ödeneğinin yaklaşık 22 milyar lira olduğunu dile getiren Emecan, "Bu ödemelerin yaklaşık 21 milyarı Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinden yapılıyor ama dövizdeki artıştan dolayı bu hesaplar da tutmayacak." diye konuştu. Emecan kamu-özel iş birliği projelerinin TBMM tarafından soruşturulmasını, bu yatırımlara verilen tüm garantilerin gözden geçirilmesini ve sözleşmelerin Türk lirasına çevrilmesini talep etti.

Emecan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in 19 yılda gelen 8'inci bakan olduğuna dikkati çekti.

İktidar mensuplarının bütçeden en çok payın eğitime ayrıldığı yönündeki sözlerini anımsatan Emecan, "222 milyar 136 milyon lira olan bütçenin merkezi yönetim bütçesi içindeki büyüklüğü personel giderleri ve sosyal güvenlik devlet primi giderlerinden kaynaklanmakta. Bu oran yüzde 81. Geriye kalan, bütçenin yüzde 19'u yani 42 milyar; onun da kur karşısında zaten 20 milyarı eridi, ortada bir bütçe falan kalmadı." değerlendirmesini yaptı.

"Kur farkından dolayı Milli Eğitim bütçesi 6 milyar dolar azaldı"

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da Milli Eğitim Bakanlığının bütçesinin kur farkından dolayı 6 milyar dolar azaldığını söyledi. "Bu bütçeyle öğretmen açığını kapatamazsınız, yeni okul binası yapamazsınız, derslik yapamazsınız, yardımcı personel alamazsınız, öğretmen maaşlarını artıramazsınız; laik, demokratik, bilimsel eğitim yapamazsınız." ifadesini kullanan Kaya, "MHP 3600 ek göstergeyle ilgili kanun teklifi verdi, onu getirin, 17 dakikada çıkaralım. Kim engelliyor?" diye sordu.

Kaya, iktidara gelmeleri halinde okullara yardımcı personel, güvenlik görevlisi ve sağlık personeli atayacaklarını söyledi.

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, öğretmenlerin ücretli ve sözleşmeli olarak ayrılmasını eleştirdi. Meslek kanunu çıkarılması gerektiğini belirten Topal, "Okullarda hizmetli sorunu var. Bu sorunun çözülmesi gerekiyor." dedi.

Topal, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un "Devletin Türk lirasını dövize yatırmak ahlaksızlıktır." sözlerini anımsatarak, "Yorumu yüce milletimize bırakıyorum. Devlet ihalelerini dövizle vermek nedir o zaman?" diye konuştu.

"İlkokullaşma oranı geriledi"

CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, hükümetin 19 yıllık süreçte 8'inci Milli Eğitim Bakanını görevlendirdiğini belirterek, "Doğru adımlar atılmış olsa bile bu kadar sık bakan değişikliğiyle eğitim sistemimizin başarılı olması mümkün müdür? 6 kez lise, 3 kez üniversite sınavları olmak üzere 9 kez sınav sistemi değiştirildi. 4+4+4 sistemiyle 2013 yılında 99,6 olan ilkokulda okullaşma oranı 2020 yılında 93,2'ye geriledi." görüşünü paylaştı.

Tüm okulların deprem raporları taraması yapılıp yapılmadığını soran Özcan, üniversite kontenjanlarına ilişkin olarak da 2021-2022 eğitim öğretim yılı başında 44 üniversitenin kontenjanının yüzde 70'ini dahi dolduramadığını kaydetti.

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, üniversitelerin en sorunlu dönemlerini yaşadığını savunarak, "AK Parti eski milletvekillerinin rektör olarak atandığı, gücü arkasına alarak atanmış yöneticilerin kadrolaştığı ve kişiye özel akademik unvan ilanlarıyla sıkça gündem olan üniversiteler dönemini yaşıyoruz." sözlerini sarf etti.

Keven, Türkiye'de çok üniversite olduğuna ancak çok da işsiz üniversite mezunu olduğuna dikkati çekerek, "Şu an her 4 üniversite mezunundan 1'i işsiz. Almanya'nın nüfusu 85 milyon, üniversite öğrenci sayısı ise 2 milyon 800 bin; İngiltere'nin nüfusu 67 milyon, üniversite öğrenci sayısı 2 milyon 380 bin; bizim nüfusumuz 83 milyon ama 8 milyona yakın üniversite öğrencisi var, 4 milyon açık öğretim öğrencisi var. Bu şekilde işsizliği ötelemeye çalışacağım derken büyük bir işsiz üniversiteli ordusu yarattınız." değerlendirmesinde bulundu.

Seçim bölgesindeki Yozgat Bozok Üniversitesinde birçok bölümün öğrenciler tercih etmediği için kapandığını belirten Keven, "Veterinerlik Fakültesi açıldı, üç yıl geçti ama ortada ne bir bina var ne de bir laboratuvar. Öğrenciler başka birimlerde ders görmeye çalışıyorlar. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinde birçok branşta öğretim üyesi doktor yok. Düşünebiliyor musunuz Sayın Bakan, doktor yetiştirecek bir kurumda doktor yok, kullanılması gereken tıbbi malzemeler eksik. Bozok Araştırma Hastanesi üvey evlat muamelesi görüyor, lütfen bu konuya duyarlılık gösterin." şeklinde konuştu.

"Uçmayan yolcu için ödenen garanti tutarı 91 milyon lira"

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise Zafer Havalimanı'nın neredeyse uçak inmeyen, kalkmayan, yolcusu bulunmayan sözleşmesi avro ile yapılan bir hayali havalimanı olduğunu söyledi.

Havalimanı için 1 milyon 98 bin yolcunun garanti edildiğini ancak kullanan sayısının 8 bin 664 olduğunu anlatan Yavuzyılmaz, "Uçmayan yolcu için ödenen garanti tutarı 91 milyon lira. 2012 yılından bu güne kadar garanti edilen yolcu sayısı 10 milyon 13 bin, kullanan sayısı sadece 327 bin." dedi.

Yavuzyılmaz, yap-işlet-devret modeliyle yapılan projelerde sözleşme değişikliklerine gidildiğini savunarak, sadece 2020'de toplam 884 milyon 931 bin lira fazla para ödendiğini öne sürdü.

"Bölünmüş yollarda birbirine bağlanan ilimizin sayısı 77'ye yükseldi"

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ise şahıslar adına yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 19 yıllık iktidarında ulaşımın en iddialı oldukları alanların başında geldiğini ifade etti.

Yurdun her noktasına eşit, kaliteli ve kesintisiz ulaşımın sağlanması için çalıştıklarını vurgulayan Erim, "Bugün itibarıyla ülkemizde bölünmüş yollarla birbirine bağlanan ilimiz 6'dan 77'ye, bölünmüş yol uzunluğu 6 bin 100 kilometreden 78 bin 40 kilometreye, toplam yol uzunluğumuz ise 69 bin kilometreye ulaşmıştır." diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, milli eğitim bakanlığı, Milletvekili, Muğla, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! Milli Eğitim ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda - Son Dakika


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