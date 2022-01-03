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Son dakika haberleri: MYP Lideri Yılmaz: "Türkiye savaş filosuna takviye yapmalı" - Son Dakika

Son dakika haberleri: MYP Lideri Yılmaz: "Türkiye savaş filosuna takviye yapmalı"

03.01.2022 23:03
Son dakika haberleri: MYP Lideri Yılmaz: "Türkiye savaş filosuna takviye yapmalı"

Son dakika haberine göre Dünyadaki son gelişmeler üzerine devletlerin güçlü savunma stratejileri kurmaları ve ateş güçlerinin caydırıcılığını en yüksek seviyeye çıkarmak zorunda olduğunu belirten MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Dünyadaki son gelişmeler üzerine devletlerin güçlü savunma stratejileri kurmaları ve ateş güçlerinin caydırıcılığını en yüksek seviyeye çıkarmak zorunda olduğunu belirten MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Savaş uçaklarının sayılarının artırılması dahil savunma ateş gücünün de artacağını, her yeni adımın etrafı sıkıntılı bir coğrafya olan Türkiye'nin yararına olacağını dile getirdi.

Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz son gelişmelerle ilgili değerlendirmede bulunarak Türkiye'nin zor bir coğrafyada olduğunu, her geçen yıl bu zorluğun giderek arttığını, bu nedenle ateş gücü yüksek bir Türkiye'nin caydırıcılığının da artacağını ve sorunları daha kolay çözeceğini dile getirdi. Yılmaz, 2022 yılı ile birlikte Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyanın zor şartlarının daha da zorlaşacağına dikkat çekti. Bu durumu Türkiye'nin göz önünde bulundurması gerektiğini söyleyen Yılmaz, "Türkiye etrafındaki sıkıntılı coğrafyayı göz önünde bulundurarak caydırıcılığını artırması gerekiyor. Bu nedenle savaş uçaklarının sayısı dahil ateş gücünde ciddi artırıma gitmesi gerekli" şeklinde konuştu.

Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Türkiye savaş uçağı üreten ülkeler dışında gerekirse ikinci el uçak satın almayı da denemelidir. Japonya'nın ürettiği uçaklardan almak için çeşitli yöntemler geliştirmelidir. Türkiye ne yapıp edip caydırıcılığını artıracak silah gücüne sahip olmalıdır" dedi. - İSTANBUL

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Muhafazakar Yükseliş Partisi, Ahmet Reyiz Yılmaz, Türkiye, Savaş, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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