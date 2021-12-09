Son dakika haber: Bakan Soylu: "Türk polisi, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Katar'da görev yapacak" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FIFA 2022 Dünya Kupası'nda güvenliği sağlamak için 3 bin çevik kuvvet personelinin Katar'a gideceğini bildirdi.

Soylu, bir otelde düzenlenen "İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi" kapanış toplantısının ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'den polislerin görevlendirileceği haberlerine ilişkin değerlendirmesi sorulan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde Türkiye'nin önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirtti. 21 Kasım-18 Aralık 2022'de FIFA Dünya Kupası'nın Katar'da yapılacağını dile getiren Soylu, mevsim şartları imkan verdiği için ilk kez bu tarihlerde bir Dünya Kupası organizasyonu olacağını ifade etti. 2017'nin sonundan itibaren bu konuda Katar ile yapılan görüşmeleri hatırlatan Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın inisiyatifiyle başlayan görüşmelerimiz var. Avrupa'dan da birçok ülke bu konuda talepte bulundu. Fakat nihayetinde ekiplerimizin, özellikle Emniyet Genel Müdürümüz Mehmet Aktaş'ın ve orada görevli tüm arkadaşlarımızın hakikaten iyi bir sunumu Katar ile kurdukları iyi bir diyalog sonucu Katar, Türkiye'ye bu güvenlik hizmetinin yapılmasını sağladı." diye konuştu.

FIFA 2022 Dünya Kupası çerçevesinde, güvenliği sağlamak için 3 bin çevik kuvvet personelinin Katar'a gideceğini dile getiren Soylu, bu sayının artırılması hususunu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nezdinde, ikili görüşmelerde ele aldıklarını aktardı. Soylu, "Bu sayıyı biraz daha artırabilme imkanına sahibiz. Bu görüşmeler devam ediyor. Şu ana kadar da birçok alanda eğitimler sağlandı. Hem karşılıklı eğitimler hem de bizim oraya gidecek personelimizin bir uluslararası turnuvada yapacağı konuyla ilgili, onların kolluk kuvvetleri, bizim kolluk kuvvetlerimizle ilgili eğitimlerini burada da orada da gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Bir genel koordinatör ile 40'ın üzerinde danışmanın da orada görev yapacağını belirten Soylu, yine bunlarla birlikte statlardaki genel güvenliklerden bir tanesi olan arama köpeklerinin de bulunacağını kaydetti. Soylu, "Alnımızın akıyla buradan çıkacağımız düşüncesindeyim. Şöyle bir tabir kullandım, burada da söylemek isterim. Bir akrabanızın düğünü olur da gece yatmaz heyecanlanırsınız ya, biz de Dünya Kupasındaki bu sorumlulukta, Katar'ın bize emanet ettiği güvenlik konusunda sanki bizim bir düğünümüz var ve biz heyecanlıyız. Bunu başarıyla bitirme arzusu içerisindeyiz." şeklinde konuştu.

Kasımda İstanbul'da yaklaşık 170 ülkenin katıldığı bir INTERPOL toplantısı yapıldığını anımsatan Soylu, "Her ülke giderken, Türkiye'nin ev sahipliğine, misafirperverliğine ve organizasyon kabiliyetine teşekkür ederek gitti. Emniyet teşkilatımızın burada ortaya koyduğu organizasyon kabiliyetini inanıyorum ki Katar'da da sağlayacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inisiyatifiyle Sırbistan'ın sınır kapılarında Türk polisinin bulunması talebinin de yerine getirildiğini, burada iki yıldır bu projeyi yürüttüklerini anımsatan Soylu, şöyle devam etti:

"Türk polisi, sıla yolu dediğimiz, hem oradaki Türk araçlarına yol göstermek, rehberlik etmek, Sırbistan polisiyle birlikte kontrol etmek, aynı zamanda sınır aşan suçlarda, Sırbistan polisiyle uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı, silah kaçakçılığı gibi meselelerde birlikte ortak operasyon düzenleme kabiliyetini gerçekleştirmek üzere oradaydı. Bu yıl sonu itibarıyla arkadaşlarımız Sırbistan'da bulundular. Ben de geçen gün orada Bakan Bey'le birlikteydim ve heyetler arası görüşmeler yaptık. Çok memnun olduklarını ve bu projenin örnek bir proje olduğunu, birçok kolaylaştırıcı yönü olduğu kadar caydırıcı etkisinin de olduğu ortaya koyduk."

"Türk polisi Macaristan'da da olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın yaptığı yüksek düzeyli strateji iş birliği toplantısında alınan karara göre, Türk polisinin Macaristan'da da olacağına dikkati çeken Soylu, şunları kaydetti:

"Biz şu anda anlaşma aşamasına geldik. Sadece imzalar kaldı bütün detaylarda. Üç kapısı var, ilk iki kapıda başlıyoruz. Toplam 50 polis olacak ama 26 polisle başlıyoruz. Bu konuda Hırvatistan ile de bir görüşmemiz var. Onlardan cevap bekliyoruz. İnanıyorum ki bu bölgesel iş birlikleri hem sınır aşan suçlarda çok ciddi bir caydırıcılık ortaya koyacak hem de oradaki tır şoförlerimiz, ihracatımız dahil olmak üzere oradaki taşımalarımız ve özellikle Avrupa'da bulunan vatandaşlarımızın Türkiye gelmesi ve gitmesindeki kolaylaştırıcı unsurlar dahil olmak üzere çok önemli katkıları söz konusu olacak."