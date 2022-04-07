Son dakika haberleri | TBMM Başkanı Şentop, şehit aileleriyle iftarda bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
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Son dakika haberleri | TBMM Başkanı Şentop, şehit aileleriyle iftarda bir araya geldi Açıklaması

07.04.2022 22:02
Son dakika haberleri | TBMM Başkanı Şentop, şehit aileleriyle iftarda bir araya geldi Açıklaması

Son dakika haberler: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ebediyen minnettar kalacakları, vatan için toprağa düşmüş aziz şehitlerin ailelerinin, milletin baş tacı olduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ebediyen minnettar kalacakları, vatan için toprağa düşmüş aziz şehitlerin ailelerinin, milletin baş tacı olduğunu söyledi.

Şentop, TBMM Tören Salonu'nda şehit aileleriyle bir araya geldiği iftarın ardından yaptığı konuşmada, şehit ailelerini Meclis'te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Her ramazanda olduğu gibi bu yıl da şehit yakınlarıyla bir araya gelmekten onur duyduğunu belirten Şentop, şehit ailelerinin, varlıkları ile şehitlerin şahsı manevisini Milletin Meclisi'ne taşıdığını söyledi. Şentop "Ebediyen minnettar kalacağımız, vatan için toprağa düşmüş aziz şehitlerimizin aileleri olarak sizler, bu milletin baş tacısınız. Şühedamız adına, artık bu millete emanetsiniz." ifadelerini kullandı.

Şentop, ramazan ayının ülke, millet, bölge ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve bazı milletvekilleri de katıldı.

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Mustafa Şentop, Vatan, Şehit, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | TBMM Başkanı Şentop, şehit aileleriyle iftarda bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika


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