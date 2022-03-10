Son dakika: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Ankara'da - Son Dakika
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Son dakika: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Ankara'da

10.03.2022 00:57
Son dakika: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Ankara'da

Edinilen son dakika haberine göre İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi ziyareti kapsamında Ankara'ya geldi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi ziyareti kapsamında Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve eşini taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. İlk olarak Anıtkabir'e giderek Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak olan Herzog, ardından Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçerek burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek. Ziyaret kapsamında Herzog, İstanbul'daki Musevi cemaati mensuplarıyla da bir araya gelecek.

Görüşmelerde Türkiye ve İsrail arasında çeşitli alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınmasının yanı sıra bölgesel ve uluslararası meselelerle ilgili fikir alışverişinde bulunulması da ön görülüyor.

Herzog, 2008'den bu yana Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrailli lider oldu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Ankara'da - Son Dakika


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